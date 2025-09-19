VIDEO: 'पाकिस्तान में घर जैसा महसूस होता है': Rahul Gandhi के खास Sam Pitroda ने की पड़ोसी देश की वकालत, BJP ने बोला तीखा हमला

Sam Pitroda Pakistan Statement (Photo- IANS)

Sam Pitroda on Pakistan: राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के सहयोगी और Indian Overseas Congress के प्रमुख सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान की वकालत की है. उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति की शुरुआत पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने से होनी चाहिए. पित्रोदा ने कहा कि उन्हें Pakistan, Bangladeshऔर Nepal जैसे देशों में हमेशा से अपनापन महसूस होता रहा है और भारत को भी इसी दिशा में सोचना चाहिए.

सैम पित्रोदा ने कहा, "हमारी विदेश नीति (India Foreign policy) का पहला केंद्र हमारे पड़ोसी होने चाहिए. क्या हम अपने पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर कर सकते हैं? मैं पाकिस्तान गया हूं और मुझे वहां घर जैसा महसूस हुआ. बांग्लादेश और नेपाल में भी मेरा यही अनुभव रहा. मुझे कभी विदेशी जैसा महसूस नहीं हुआ."

बीजेपी ने बोला तीखा हमला

BJP ने उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी (BJP Pradeep Bhandari) ने कहा, "राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस के विदेश प्रमुख सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान में घर जैसा महसूस होता है. यही वजह है कि 26/11 जैसे आतंकवादी हमलों (26/11 Terrorist Attack) के बाद भी यूपीए सरकार (UPA Government) पाकिस्तान के प्रति कड़ा रुख अपनाने में विफल रही. कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम साफ जाहिर है."

सैम पित्रोदा लंबे समय से गांधी परिवार (Gandhi Family) के विश्वासपात्र माने जाते रहे हैं. राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) के समय से ही कांग्रेस की नीतियों में उनकी अहम भूमिका रही है.

पहले भी विवादों में आ चुके हैं सैम

हालांकि, यह पहली बार नहीं है, जब वह अपने बयानों के चलते विवादों में आए हों. इससे पहले फरवरी में उन्होंने चीन को लेकर भी एक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत चीन से खतरे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है.

पित्रोदा के अनुसार, "हमें चीन को दुश्मन मानने की अपनी मानसिकता बदलनी होगी. बार-बार टकराव की बात करने से दुश्मनी पैदा होती है. अमेरिका हमेशा दुश्मन चुनता है, लेकिन भारत को सहयोग का रास्ता अपनाना चाहिए."