BREAKING NEWS: जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन, 79 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Former Jammu And Kashmir Governor Satyapal Malik Dies: देश के वरिष्ठ नेता और कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है. वह 79 साल के थे और पिछले कुछ समय से किडनी से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे. दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली. सत्यपाल मलिक का जन्म उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में हुआ था और वह एक जाट समुदाय के कद्दावर नेता माने जाते थे. उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत छात्र राजनीति से हुई थी. साल 1974 में वह चौधरी चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल से विधायक बने थे. इसके बाद उन्होंने कई बड़े दलों का सफर तय किया.

Former J&K Governor Satyapal Malik passes away at Delhi's Ram Manohar Lohia Hospital after a prolonged illness, confirms his PS, KS Rana. pic.twitter.com/4fwS7Z5Qv6

— ANI (@ANI) August 5, 2025