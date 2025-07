VIDEO: 'मारो पर वीडियो मत बनाओ': 'मराठी बनाम हिंदी' पर एकजुट हुए ठाकरे बंधु, गैर मराठी भाषी लोगों को दी चेतावनी?

Maharashtra Marathi Hindi Dispute: मुंबई के वर्ली में 5 जुलाई को महाराष्ट्र की राजनीति ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया. शिवसेना (उद्धव गुट) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) अध्यक्ष राज ठाकरे—दोनों भाइयों ने दो दशक बाद एक ही मंच साझा किया. वजह बनी नई शिक्षा नीति (NEP) और उसमें हिंदी को बाध्यकारी करने का प्रस्ताव, जिसे शिवसेना और MNS ने “मराठी अस्मिता” पर सीधा हमला बताया. मंच से उद्धव ने दो टूक कहा, “मुंबई के 1992 दंगों में मराठी लोगों ने हिंदुओं को बचाया था. आज भी भाषा और अस्मिता के लिए हम साथ मिलकर लड़ेंगे.”

राज ठाकरे ने बात को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस मेल-मिलाप का श्रेय दिया. उन्होंने कहा, “जो बालासाहेब नहीं कर पाए, वह काम फडणवीस ने कर दिखाया. 20 साल बाद हम फिर साथ आए हैं.”

Mumbai, Maharashtra: MNS chief Raj Thackeray says, "In the Mira-Bhayander incident, some Hindi channels showed that MNS slapped a Gujarati shopkeeper. They did not slap him because he is Gujarati. Non-Marathis need to learn Marathi, okay? They can learn. And I want to tell you… pic.twitter.com/Rx8n0XCp0G

— IANS (@ians_india) July 5, 2025