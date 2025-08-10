Fact Check: क्या शकुन रानी ने दो बार मतदान किया था? चुनाव आयोग ने फिर खारिज किया राहुल गांधी का वोट फ्रॉड वाला दावा, जारी किया नोटिस

Photo- @ECISVEEP/X

Voter Fraud Claim By Rahul Gandhi Fact Check: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर तकरार तेज हो गई है. चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के एक और मतदाता धोखाधड़ी के दावे की फैक्ट चेकिंग की है. इस बार मामला 70 वर्षीय शकुन रानी का है, जिनके बारे में राहुल गांधी ने दावा किया था कि उन्होंने फॉर्म-6 का इस्तेमाल कर दो बार मतदाता सूची में नाम डलवाया और दो बार वोट डाला. राहुल गांधी ने हाल ही में एक प्रेजेंटेशन में इसे 'वोट चोरी' का उदाहरण बताते हुए कहा कि ऐसे हजारों मामले हैं, जहां एक ही व्यक्ति का नाम कई बार लिस्ट में दर्ज है.

उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली हो रही है.

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस

Notice to Shri Rahul Gandhi, Hon’ble Member of Parliament and LoP, Lok Sabha.@ECISVEEP pic.twitter.com/plSfgoeytZ — Chief Electoral Officer, Karnataka (@ceo_karnataka) August 10, 2025

चुनाव आयोग ने दावे को किया खारिज

हालांकि, चुनाव आयोग ने इस दावे को जांच के बाद खारिज कर दिया. आयोग के मुताबिक, शकुन रानी ने केवल एक बार ही मतदान किया और जो दस्तावेज राहुल गांधी ने दिखाया, वह मतदान अधिकारी द्वारा जारी किया गया आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है. EC ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर अपने आरोपों के सबूत पेश करने को कहा है.

BJP ने भी राहुल गांधी पर किया पलटवार

भाजपा ने भी राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि वे संवैधानिक संस्था की छवि खराब कर रहे हैं और यदि उनके पास सबूत नहीं हैं तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए.

INDIA गठबंधन कल करेगा पैदल मार्च

इस विवाद के बीच विपक्षी INDIA गठबंधन सोमवार को संसद से चुनाव आयोग दफ्तर तक मार्च करेगा, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उसी दिन विपक्षी सांसदों के लिए डिनर आयोजित करेंगे.