'B से बीड़ी, B से बिहार': कांग्रेस के पोस्ट पर मचा बवाल, बीजेपी बोली- 'यह पूरे राज्य का अपमान'

(Photo Credits: X)

नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी की केरल यूनिट के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. इस पोस्ट में बिहार राज्य की तुलना बीड़ी से की गई थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है.

क्या था कांग्रेस का पोस्ट?

कांग्रेस की केरल इकाई ने अपने 'X' (पहले ट्विटर) अकाउंट पर एक पोस्ट किया था. यह पोस्ट केंद्र सरकार द्वारा बीड़ी पर GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) घटाने को लेकर था. पोस्ट में लिखा गया था, "बीड़ी और बिहार 'B' से शुरू होते हैं" और "अब इसे पाप नहीं माना जा सकता". हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया.

बीजेपी और जेडीयू ने किया पलटवार

यह पोस्ट सामने आते ही बिहार की राजनीति में उबाल आ गया. बिहार के उपमुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने इसे "पूरे बिहार का अपमान" बताया. उन्होंने 'X' पर लिखा, "पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूज्य माताजी का अपमान और अब पूरे बिहार का अपमान - यही कांग्रेस का असली चरित्र है, जो बार-बार देश के सामने उजागर हो रहा है."

वहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता संजय कुमार झा ने इसे कांग्रेस का "एक और बेहद शर्मनाक कारनामा" कहा. उन्होंने कांग्रेस को जवाब देते हुए लिखा, "आपको बता दूं कि B का मतलब सिर्फ बीड़ी नहीं, बल्कि बुद्धि भी होता है, जिसकी आपमें कमी है. B का मतलब बजट भी होता है, जिससे आपको जलन होती है जब बिहार को विशेष सहायता मिलती है."

कांग्रेस की एक और अत्यंत शर्मनाक हरकत! आपको बता दें कि B से सिर्फ बीड़ी नहीं, बुद्धि भी होती है, जो आपके पास नहीं है! B से बजट भी होता है, जिसमें बिहार को विशेष सहायता मिलने पर आपको मिर्ची लगती है।#बिहार का मजाक बनाने की नीचता कर कांग्रेस ने न केवल बिहारवासियों का फिर से अपमान… pic.twitter.com/y6Z4Qj3Yua — Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) September 5, 2025

संजय झा ने आगे कहा कि बिहार का मज़ाक उड़ाकर कांग्रेस ने न सिर्फ बिहार के लोगों का अपमान किया है, बल्कि देश के गौरवशाली इतिहास और लोकतंत्र का भी मज़ाक उड़ाया है. उन्होंने चेतावनी दी कि बिहार की महान जनता आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस द्वारा किए जा रहे बार-बार के अपमान का करारा जवाब देगी.

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि यह पोस्ट कांग्रेस की "बिहार विरोधी मानसिकता" को दर्शाता है. उन्होंने कहा, "अगर वे B से बीड़ी और B से बिहार कह रहे हैं, तो उन्हें यह भी जानना चाहिए कि C से कांग्रेस और C से करप्शन (भ्रष्टाचार) होता है."

फिलहाल इस मामले पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से कोई immediate प्रतिक्रिया नहीं आई है.

क्यों हुआ था ये पोस्ट?

दरअसल, हाल ही में GST काउंसिल की बैठक में बीड़ी पर लगने वाले टैक्स को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. इसके अलावा, बीड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले तेंदू पत्तों पर भी टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है. कांग्रेस का पोस्ट इसी फैसले पर तंज कसने के लिए किया गया था, लेकिन यह उल्टा पड़ गया.