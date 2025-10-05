EVM पर रंगीन तस्वीरें, वोटिंग के लिए स्पष्ट लेआउट; Bihar Elections 2025 में दिखेंये ये चार बड़े बदलाव

(Photo Credits Twitter)

Bihar Elections 2025: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के लिए मतदाताओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए बड़े सुधार किए हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (CEC Gyanesh Kumar) ने रविवार को घोषणा की है कि बिहार ईवीएम मतपत्रों (EVM Ballot Papers) पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें प्रदर्शित करने वाला पहला राज्य होगा. इससे मतदाताओं के लिए उम्मीदवारों की पहचान करना आसान हो जाएगा.

पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कुमार ने कहा कि अब तक ईवीएम पर ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों (Black and white pictures of EVMs) के कारण, कई मतदाता उम्मीदवारों की सही पहचान नहीं कर पाते थे, भले ही चुनाव चिह्न स्पष्ट हो. आगामी चुनावों में यह समस्या समाप्त हो जाएगी.

ईवीएम और मतपत्रों में बड़े बदलाव (Changes in EVMs & Ballot Paper)

1. उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें: पहली बार, मतपत्रों पर ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों की जगह उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें होंगी. फोटो का आकार आवंटित क्षेत्र के तीन-चौथाई हिस्से तक सीमित होगा, जिससे चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और पहचान आसान होगी.

2. स्पष्ट क्रमांक और नोटा विकल्प: उम्मीदवारों के क्रमांक और नोटा विकल्प (NOTA Option) मोटे अक्षरों में, 30 के फॉन्ट आकार के साथ, और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में दिखाई देंगे. इससे मतदाताओं को बिना किसी भ्रम के सही चुनाव करने में मदद मिलेगी.

3. एक समान फॉन्ट और लेआउट: सभी उम्मीदवारों के नाम और नोटा एक ही फॉन्ट और आकार में मुद्रित होंगे, जिससे उन्हें पढ़ना आसान होगा और मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जल्दी से ढूंढ सकेंगे.

4. रंगीन मतपत्र: विधानसभा चुनावों के लिए मतपत्र गुलाबी 70 GSM कागज पर निर्दिष्ट RGB मानों के साथ मुद्रित किए जाएंगे. इससे मतपत्र अन्य चुनाव सामग्री से अलग दिखेंगे और उन्हें पढ़ना आसान होगा.

कार्यान्वयन और प्रभाव (Implementation and Impact)

ये बदलाव चुनाव प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और मतदाता-अनुकूल बनाने के लिए चुनाव आयोग के निरंतर प्रयासों का हिस्सा हैं. पिछले छह महीनों में, मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने के लिए 28 पहलों को लागू किया गया है. ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ये सुधार विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए फायदेमंद होंगे.

इन नए ईवीएम मतपत्रों का उपयोग आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में किया जाएगा, जिससे मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी.