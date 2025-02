KTR’s Tweet on Congress Party: बीआरएस पार्टी के नेता केटीआर ने दिल्ली इलेक्शन पर ट्वीट कर कांग्रेस पर साधा निशाना,' बीजेपी को जीताने के लिए राहुल गांधी को दी बधाई

KTR’s Tweet on Congress Party: दिल्ली में करीब 10 साल की आप सरकार के बाद अब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है. इस बार बीजेपी को दिल्ली में 48 सीटें मिलते हुए दिखाई जा रही है तो वही आप पार्टी को 22 सीटें जीतते हुए दिखाया गया है. कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें दिखाई गई है. इसपर अब तेलंगाना के बीआरएस पार्टी के नेता केटीआर ने तंज कसा है.

कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन पर तंज कसते हुए भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने भाजपा को कथित तौर पर जीत दिलाने के लिए राहुल गांधी को बधाई दी. उन्होंने अपने एक्स हैंडल से लिखा ,' राहुल गांधी को बधाई बीजेपी को चुनाव जीतवाने के लिए, फिर एक बार. सोशल मीडिया पर उनका ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है. इसके साथ ही उनका पिछले साल का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का विरोध किया था.ये भी पढ़े:‘भाजपा हमें इस जीवनकाल में नहीं हरा सकती’, हार के बाद केजरीवाल का पुराना वीडियो वायरल

केटीआर ने दी राहुल गांधी को बीजेपी के जीतने पर बधाई

Congrats to Rahul Gandhi for winning the election for BJP, yet again!

Well done 👏 https://t.co/79Xbdm7ktw

— KTR (@KTRBRS) February 8, 2025