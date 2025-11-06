Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू, PM मोदी ने लोगों से की वोट की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: X)

Bihar Elections 2025 1st Phase Voting: बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग गुरुवार सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है. मतदान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राज्यवासियों से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है.

PM मोदी ने लोगों से की वोट की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है. इस दौर के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ मतदान करें. उन्होंने पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के सभी युवाओं को विशेष बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट के अंत में लिखा, "पहले मतदान, फिर जलपान!" यह भी पढ़े: Bihar Elections 2025 1st Phase Voting: बिहार चुनाव के पहले चरण में 18 ज़िलों की 121 सीटों पर मतदान शुरू, 1,314 उम्मीदवार मैदान में; VIDEO

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भी अपील

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी बिहार की जनता से लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने की अपील की. नड्डा ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "ज्ञान, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की पावन धरा बिहार में आज विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए मतदान कर रहे सभी मतदाताओं व हमारे युवा साथियों से अपील करता हूं कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें.

उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "यह चुनाव बिहार में स्थिरता लाने और बिहार को विकास की पटरी पर तीव्रता से अग्रसर करने का चुनाव है। विकास की तेज रफ्तार को सतत बनाए रखना हर प्रदेशवासी की अहम जिम्मेदारी है।" नड्डा ने पोस्ट के अंत में बिहार के लोगों से मतदान अवश्य करने की अपील की है.

पहले चरण की 16 जिलों में वोटिंग

बता दें कि बिहार में हो रहे पहले चरण के मतदान के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है. सभी 18 जिलों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है. साथ ही संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष गश्ती दल तैनात किए गए हैं। दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया 11 नवंबर को है। वहीं सभी सीटों के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.