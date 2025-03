Imran Masood Aurangzeb Remark Row: 'औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह था, उसने...': अबू आजमी के बाद इमरान मसूद के बयान से बढ़ा विवाद, महाराष्ट्र में गरमाई सियासत (Watch Video)

Imran Masood Aurangzeb Remark Row: समाजवादी पार्टी (SP) के नेता अबू आजमी के बाद अब कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भी मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ की है. इमरान मसूद ने कहा कि औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह था और उसने कैलाश मानसरोवर विजय कराया था. उनके इस बयान के बाद विवाद और तेज हो गया है. इससे पहले, अबू आजमी ने औरंगजेब को "इंसाफ पसंद बादशाह" बताया था, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मच गया. विवाद बढ़ने के बाद अबू आजमी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर सफाई दी और कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है.

हालांकि, उन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया और कहा कि अगर किसी की भावना आहत हुई हो, तो वह माफी मांगते हैं.

Lucknow, UP: Regarding Maharashtra Samajwadi Party President Abu Azmi's statement on Aurangzeb, Congress MP Imran Masood says, "I have neither read nor heard Abu Azmi's statement, but considering the discussions in the media, no one should have incomplete knowledge. One must… pic.twitter.com/iWZYvUHetg

