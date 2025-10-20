Bihar Assembly Elections 2025: महागठबंधन में 'महाभारत'! सीट बंटवारे को लेकर Congress और RJD में खींचतान, कांग्रेस की चौथी और VIP की दूसरी लिस्ट जारी

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी महागठबंधन (India Alliance) के भीतर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है. सूत्रों के अनुसार, सीट बंटवारे पर सहमति बनना तो दूर, इंडिया ब्लॉक में बातचीत भी ठप पड़ गई है. गठबंधन के कई दल एक-दूसरे से नाराज हैं और कई सीटों पर टकराव (Congress-RJD Seat Sharing) की स्थिति पैदा हो गई है. यूं कहें तो महागठबंधन में माहौल बेहद तनावपूर्ण है. लगभग 10 सीटों पर दो दलों के उम्मीदवार आमने-सामने हो सकते हैं, जिससे सहयोगी दलों के बीच नाराजगी और बढ़ सकती है.
पहले चरण का नामांकन समाप्त हो चुका है और आज दूसरे चरण के लिए आखिरी दिन है, लेकिन गठबंधन अभी तक यह तय नहीं कर पाया है कि कौन सी सीट किस पार्टी को मिलेगी.
बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट।
— Bihar Congress (@INCBihar) October 20, 2025
कांग्रेस की चौथी, VIP की दूसरी लिस्ट जारी
इन सबके बीच, कांग्रेस पार्टी (Congress Party) ने शनिवार रात अपने 6 नए उम्मीदवारों की सूची जारी की. इस सूची के साथ ही कांग्रेस ने अब 60 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. नई सूची में वाल्मीकिनगर से सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, अररिया से अबिदुर रहमान, आमरो से जलील मस्तान, बरारी से तौकीर आलम, कहलगांव से प्रवीण सिंह कुशवाहा और सिकंदरा (सु) से विनोद चौधरी शामिल हैं.
वहीं, गठबंधन की एक और सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी (VIP) ने भी अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है. इस सूची में पांच नाम शामिल हैं. वीआईपी ने अब तक कुल 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है.
कांग्रेस और राजद के बीच बढ़ा मतभेद!
कांग्रेस और राजद के बीच मतभेद सार्वजनिक हो गए हैं. खबर है कि राजद ने अपने सहयोगियों से सलाह लिए बिना कई सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिनमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की कुटुम्बा सीट भी शामिल है. इससे कांग्रेस खेमे में व्यापक नाराजगी है.
कभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रह चुकी आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी बिहार चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है. इस बार 12 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है. अब तक आप 99 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है. पहली सूची में 11, दूसरी में 48 और तीसरी में 28 उम्मीदवार शामिल थे.
बिहार चुनाव के लिए AAP ने जारी की चौथी लिस्ट
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए @AamAadmiParty के प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी।📢
सभी घोषित उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।💐#BiharMaangeKejriwal#बिहार_में_AAP_की_सरकार_चाहिए #BiharElection2025 pic.twitter.com/jMGhhCCVfH
— Aam Aadmi Party - Bihar (@AAPBihar) October 20, 2025
पूरी ताकत से मैदान में NDA
बिहार का राजनीतिक मुकाबला अब बेहद दिलचस्प हो गया है. भाजपा और एनडीए पूरी ताकत से मैदान में हैं, वहीं विपक्षी गठबंधन के भीतर की कलह स्थिति को और जटिल बना रही है.