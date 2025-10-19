इलेक्शन कमीशन ने बिहार विधानसभा चुनाव और 8 सीटों पर उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की

(Photo Credits Twitter)

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर : भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनाव और 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में हो रहे उपचुनावों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है. आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है कि चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, और सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जाएं. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20बी के तहत प्राप्त पूर्ण अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है.

आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 121 सामान्य पर्यवेक्षक और 18 पुलिस पर्यवेक्षक, जबकि दूसरे चरण में 122 सामान्य पर्यवेक्षक और 20 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए हैं. इसके अलावा, 8 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनावों के लिए 8 सामान्य और 8 पुलिस पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है. सभी पर्यवेक्षक अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों का पहला दौरा पूरा कर चुके हैं और अब वे संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थायी रूप से तैनात हैं. निर्वाचन आयोग ने पर्यवेक्षकों को पूरे चुनावी प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी करने और पारदर्शी, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. पर्यवेक्षकों को सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए पूरी तरह से सुलभ रहने और उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान करने को कहा गया है. यह भी पढ़ें : सचिन तेंदुलकर को आदर्श मानने वाला विस्फोटक बल्लेबाज, जो बन गया क्रिकेट का ‘सुल्तान’

आयोग ने पर्यवेक्षकों को मतदान केंद्रों का दौरा करने और मतदाताओं की सुविधा के लिए हाल ही में शुरू की गई पहलों को लागू करने के लिए भी निर्देशित किया है. इसका उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है. भारतीय चुनाव आयोग पहले ही बिहार विधानसभा चुनाव और 8 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनावों के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर चुका है. बिहार में दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा. वहीं उपचुनावों के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. 14 नवंबर को मतगणना होगी.