Bijapur Naxalite Surrender: बीजापुर में 50 नक्सलियों ने किया सरेंडर, हिंसा छोड़ विकास की राह पर चले; गृहमंत्री अमित शाह ने जताई खुशी (Watch Video)

Bijapur Naxalite Surrender: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. यहां बीजापुर जिले में 50 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है. इन नक्सलियों पर कुल 68 लाख रुपये का इनाम घोषित था. बीजापुर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि हमारी नक्सल विरोधी कार्रवाई जारी रहेगी. नक्सलियों के पास अब तीन ही रास्ते हैं, आत्मसमर्पण, गिरफ्तारी या मुठभेड़ में ढेर होना. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस आत्मसमर्पण को बड़ी सफलता बताया है.

शाह ने 'एक्स' पर लिखा, ''मैं उन सभी का स्वागत करता हूं, जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया. मोदी सरकार की नीति स्पष्ट है कि जो नक्सली आत्मसमर्पण कर विकास की राह अपनाएंगे, उन्हें पुनर्वास और मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा."

ये भी पढें: 50 Naxalites Surrendered in Bijapur: बीजापुर में एक साथ 50 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 14 पर घोषित था 68 लाख रुपये का इनाम

#WATCH | Bijapur, Chhattisgarh | In a big success against naxalism, 50 naxals, with a bounty of about 68 lakhs, surrendered in front of Bijapur police.

Our efforts against naxalism in naxal areas will continue. Its consequence is either surrender, arrest or neutralization:… pic.twitter.com/98I55q108V

— ANI (@ANI) March 30, 2025