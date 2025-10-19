Bilaspur: आबकारी एक्ट में फंसाने की धमकी देकर मांगी रिश्वत, 1 लाख रूपए लेते हुए बिलासपुर के पुलिस कांस्टेबल का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@SPsuryakant)

बिलासपुर, छत्तीसगढ़: देश में रिश्वतखोरी के मामले कम होने की जगह बढ़ते ही जा रहे है. ऐसा ही एक मामला बिलासपुर (Bilaspur) से सामने आया है. जहांपर एक पुलिस कांस्टेबल (Police Constable) ने 1 लाख रूपए की रिश्वत ली. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है की गुंडा बदमाश केस और शराब बेचने के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर रिश्वत मांगी गई थी. पीड़ित की पत्नी ने जमीन गिरवी रखकर पुलिस को रिश्वत देने के लिए पैसों का इंतजाम किया था. इस दौरान जब पुलिस कांस्टेबल को पैसा दिया गया तो उसका वीडियो बना लिया गया.

पुलिस का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल

क्या है पूरा मामला?

ये घटना बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र की है.इस पुलिसकर्मी का नाम गजपाल जांगड़े है. वीडियो में वह नोटों की गड्डियां गिनते हुए दिखाई दे रहे हैं. जानकारी के अनुसार, उन्होंने आबकारी एक्ट (Excise Act) में फंसाने की धमकी देकर 1 लाख रुपए की रिश्वत ली.

पीड़ित को दी फंसाने की धमकी

पीड़ित जोगी नायक के मुताबिक़ 6 अक्टूबर को उन्हें हेड कॉन्स्टेबल हरवेंद्र खुंटे ने थाना परिसर स्थित सरकारी क्वार्टर में बुलाया. वहां गजपाल जांगड़े, अजय मधुकर और मुरीत बघेल भी मौजूद थे. चारों पुलिसकर्मियों ने उन्हें डराकर धमकाया और गुंडा-बदमाश केस तथा 50 लीटर शराब जब्ती का झूठा मामला दर्ज करने की चेतावनी दी.पुलिसकर्मियों ने 2 लाख रुपए की मांग की थी. मजबूरी में जोगी नायक की पत्नी कामिनी नायक ने जेवर और जमीन गिरवी रखकर 1 लाख रुपए जुटाए और आरोपियों को दिए. इस पूरी प्रक्रिया को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

सीएम और गृहमंत्री को शिकायत

वीडियो वायरल होने के बाद जोगी नायक ने मुख्यमंत्री (CM) विष्णुदेव साय और गृहमंत्री (Home Minister) विजय शर्मा को पत्र लिखकर आरोपियों गजपाल जांगड़े, अजय मधुकर, मुरीत बघेल और हरवेंद्र खुंटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.