तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में 'स्वदेशी' सबसे बड़ा हथियार, ट्रंप के 'डेड इकोनॉमी' तंज पर पीएम मोदी का पलटवार

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर तंज कसते हुए उसे 'डेड इकोनॉमी' कहा था. इस बयान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से एक दमदार जवाब दिया है. उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस लक्ष्य को पाने के लिए देश के हर नागरिक को एक साथ आना होगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से 'स्वदेशी' अपनाने का एक मजबूत संकल्प लेने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम किसी भी चीज को खरीदने से पहले सिर्फ एक ही तराजू पर तौलें - क्या वो चीज भारत में बनी है. क्या उसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना लगा है.

पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि अब हर भारतीय, हर दुकानदार और हर ग्राहक को यह मंत्र अपनाना होगा. हम वही चीजें खरीदेंगे जो भारत में बनी हों, जिन्हें भारतीय हाथों ने बनाया हो. यही असली 'मेक इन इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' है.

#WATCH | Varanasi, UP: Prime Minister Narendra Modi says, "During operation Sindoor, the world saw the capabilities of our indigenous weapons. Our Air Defence Systems, missiles, and drones, have proved the strength of 'Atmanirbhar Bharat', especially the Brahmos missiles...… pic.twitter.com/uMIKGH8jRm

