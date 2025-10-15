प्रधानमंत्री मोदी 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' अभियान के तहत बिहार के बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: X)

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) बुधवार को 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' अभियान के तहत बिहार के बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और आगामी विधानसभा चुनावों से पहले उनके सुझाव सुनेंगे. 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' पहल एक दीर्घकालिक, संवादात्मक आउटरीच अभियान है जिसका उद्देश्य स्थानीय या बूथ स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ पार्टी के संबंधों को मजबूत करना है.

इससे पहले रविवार को, प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा था, "बिहार में भाजपा-एनडीए की जीत के लिए हमारे समर्पित कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा से जुट गए हैं. ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं से बातचीत करने से हमेशा नई प्रेरणा मिलती है. 15 अक्टूबर को मुझे ऐसे कार्यकर्ताओं से सीधे बातचीत करने का अवसर मिलेगा." कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करते हुए उन्होंने कहा, "मेरा अनुरोध है... आप सभी 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' अभियान से जुड़ें और आज ही अपने सुझाव साझा करें. मैं कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं से उनके सुझावों पर सीधे चर्चा भी करूंगा." यह भी पढ़ें : Odisha: CM मोहन चरण माझी की दूरदर्शी परियोजना, ओडिशा को क्योंझर के सनाघागरा में मिलेगा दूसरा क्षेत्रीय पादप संसाधन केंद्र

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को घोषणा की कि जेडी(यू) और भाजपा 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि शेष सीटें एलजेपी (आर), आरएलएम और एचएएम सहित गठबंधन के कनिष्ठ सहयोगियों के बीच बांटी जाएंगी. यह घोषणा एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के बीच दिल्ली और पटना में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर कई दौर की बातचीत के बाद आई है. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीए में सीट बंटवारे की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की.

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, "हम एनडीए सहयोगियों ने सौहार्दपूर्ण माहौल में सीटों का बंटवारा पूरा कर लिया है. जेडीयू 101, बीजेपी 101, एलजेपी (रामविलास) 29, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी." उन्होंने आगे कहा, "एनडीए सहयोगियों ने सौहार्दपूर्ण माहौल में सीटों का बंटवारा पूरा कर लिया है. एनडीए दलों के सभी कार्यकर्ता और नेता इसका हार्दिक स्वागत करते हैं. बिहार तैयार है... एक बार फिर एनडीए सरकार." बिहार विधानसभा चुनाव सभी 243 सीटों के लिए दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होने हैं. मतगणना 14 नवंबर को होगी.