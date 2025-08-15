VIDEO: हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों को कल्पना से परे सज़ा दी है, लाल किले से 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बोले PM मोदी

पीएम ने न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग पर भी कड़ा रुख दिखाया. (Photo : Youtube)

आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया. इस बार उनका भाषण देश की सुरक्षा और दुश्मनों को एक कड़े संदेश पर केंद्रित था. उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता के लिए सेना की जमकर तारीफ की और पाकिस्तान को हर मोर्चे पर सख्त चेतावनी दी.

पहलगाम का बदला है 'ऑपरेशन सिंदूर'

पीएम मोदी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि उस घटना के बाद पूरा हिंदुस्तान गुस्से और आक्रोश से भरा था. उन्होंने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है". प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ने सेना को पूरी छूट दी, जिसके बाद हमारी सेना ने वो कर दिखाया जो दशकों तक नहीं हुआ था, और आज भी पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है.

लाल किले की प्राचीर से 'ऑपरेशन सिंदूर' के वीर जवानों को सलाम करते हुए पीएम ने कहा, "हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सज़ा दी है". उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस ऑपरेशन में 'मेड इन इंडिया' हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जो हमारे आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दिखाता है.

#WATCH | PM Narendra Modi says, "....Entire India was outraged, and the entire world was shocked by such a massacre (Pahalgam)...Operation Sindoor is the expression of that outrage....Destruction in Pakistan is so massive that new revelations are being made every day and new… pic.twitter.com/UJyLAHyOOH — ANI (@ANI) August 15, 2025

"खून और पानी साथ नहीं बहेंगे", सिंधु समझौता रद्द

अपने भाषण में एक बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने सिंधु नदी जल समझौते को खत्म करने की बात कही. उन्होंने साफ कहा, "खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते".

उन्होंने इस समझौते को एकतरफा और अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि इसने 7 दशकों से हमारे देश के किसानों का बहुत नुकसान किया है. उन्होंने ऐलान किया, "राष्ट्रहित में यह समझौता हमें मंजूर नहीं है. देश के पानी पर देश के किसानों का हक है और हिंदुस्तान को उसके हक का पानी मिलकर रहेगा".

परमाणु ब्लैकमेल अब नहीं सहेगा भारत

पाकिस्तान का नाम लिए बिना, पीएम ने न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग पर भी कड़ा रुख दिखाया. उन्होंने कहा कि भारत अब परमाणु हमलों की धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा. यह लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अब हम इसे नहीं सहेंगे.

कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण एक नए और मुखर भारत की तस्वीर पेश करता है, जो अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा और राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखेगा.