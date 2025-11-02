PM Modi on RJD: राजद ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री पद चोरी किया; प्रधानमंत्री मोदी

(Photo : X)

आरा, 2 नवंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने निशाना साधते हुए कहा कि राजद और कांग्रेस (Congress) में घमासान मचा हुआ है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए राजद के नेता का नाम तय हो, लेकिन राजद ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री पद चोरी किया है. प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को बिहार के आरा में जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा, "नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था. कट्टा रखकर कांग्रेस से राजद नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार और उसको समर्थन की घोषणा कराई गई."

उन्होंने यह भी दावा किया कि राजद और कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है. न घोषणा-पत्र में कांग्रेस की सुनी गई, न प्रचार में उनकी पूछ हो रही है. पीएम मोदी ने कहा, "चुनाव से पहले ही इतनी घृणा बढ़ गई है कि चुनाव के बाद एक-दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे. इसलिए हमेशा याद रखिए, ऐसे लोग बिहार का भला कभी नहीं कर सकते हैं." राजद पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "एक तरफ एनडीए का सुशासन है और दूसरी तरफ 'जंगलराज' का कुशासन है. 'जंगलराज' वह अंधेरा था, जिसने बिहार को धीरे-धीरे खोखला कर दिया. राजद के जंगलराज की पहचान जिस चीज से होती है, वह 'कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन' है." यह भी पढ़ें : GST 2.0 Impact: जीएसटी में कटौती से अक्टूबर में वाहनों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची; वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में राजद 'जंगलराज' लाई और तुष्टिकरण की राजनीति की, जबकि कांग्रेस की पहचान सिखों के कत्लेआम से जुड़ी है. 1984 में 1-2 नवंबर को कांग्रेस के लोगों ने सिख नरसंहार किया था. आज की कांग्रेस, सिख नरसंहार के गुनहगारों को पूरे सम्मान के साथ आगे बढ़ा रही है. उन्होंने आगे कहा, "कांग्रेस हो या राजद, इन्हें अपने पाप का कोई पछतावा नहीं है. राजद और कांग्रेस बिहार की पहचान खत्म करने में जुटी हैं. ये लोग बिहार में घुसपैठियों के समर्थन में यात्राएं कर रहे हैं. ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए तन-मन से जुटे हैं."