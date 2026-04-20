PM मोदी और राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने हैदराबाद हाउस में की बैठक, पौधारोपण कर दिया पर्यावरण और मित्रता का संदेश; VIDEO वायरल

नई दिल्ली. भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' (Special Strategic Partnership) को और अधिक प्रगाढ़ करने के लिए सोमवार, 20 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्युंग (Lee Jae-myung) के बीच दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में उच्च स्तरीय बैठक हुई. द्विपक्षीय वार्ता शुरू होने से पहले दोनों नेताओं ने हैदराबाद हाउस के परिसर में एक पौधा लगाया. इस प्रतीकात्मक कदम का उद्देश्य दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और भविष्य की नई संभावनाओं को प्रदर्शित करना था.

X पर वायरल हुआ पौधारोपण का वीडियो

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ली द्वारा पौधा लगाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों नेता मुस्कुराते हुए पौधे को मिट्टी और पानी देते नजर आ रहे हैं. विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह पौधारोपण भविष्य के लिए दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक है. यह भी पढ़े: Indore Plantation World Record: मध्यप्रदेश के इंदौर शहर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 24 घंटो में 11 लाख पौधारोपण किए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज

पौधारोपण का वीडियो

द्विपक्षीय वार्ता के मुख्य एजेंडे

पौधारोपण के बाद दोनों नेताओं के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें तकनीक से लेकर रक्षा तक कई क्षेत्रों पर चर्चा की गई. बैठक के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

सेमीकंडक्टर और एआई (AI): दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर निर्माण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई.

जहाज निर्माण (Shipbuilding): भारत के जहाज निर्माण उद्योग में दक्षिण कोरियाई तकनीक और निवेश को लेकर विस्तार से चर्चा हुई.

आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain): वैश्विक अस्थिरता के बीच एक स्थिर और लचीली सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहयोग पर जोर दिया गया.

सुरक्षा और व्यापार: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प को दोहराया गया.

राष्ट्रपति ली की पहली भारत यात्रा

राष्ट्रपति ली जे-म्युंग 19 से 21 अप्रैल तक तीन दिवसीय भारत दौरे पर हैं. यह राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद उनकी पहली भारत यात्रा है. इससे पहले आज सुबह उन्हें राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया और उन्होंने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की.

संबंधों में नया मील का पत्थर

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति ली की यह यात्रा न केवल व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगी, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में भी भारत को एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में स्थापित करेगी. बैठक के बाद दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर भी किए गए.