VIDEO: मुंबई में PM मोदी ने देश के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का किया उद्घाटन, जानें क्या है इसकी खासियत
नरेंद्र मोदी ने मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल (MICT) का उद्घाटन किया. (Photo Credits: X)

Mumbai Cruise Terminal Inauguration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में देश के सबसे बड़े और अत्याधुनिक मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल (MICT) का उद्घाटन किया. यह टर्मिनल 'क्रूज भारत मिशन' के तहत बनाया गया है. इसके शुरू होने से भारत का समुद्री ढांचा और मजबूत होगा और मुंबई क्रूज टूरिज्म का एक बड़ा सेंटर बनकर उभरेगा.

यह क्रूज टर्मिनल वाकई में बहुत बड़ा है. 4,15,000 स्क्वायर फीट में फैले इस टर्मिनल में एक साल में 10 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां एक साथ पांच बड़े क्रूज जहाज खड़े हो सकते हैं. यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए 72 चेक-इन और इमिग्रेशन काउंटर बनाए गए हैं, ताकि सारा काम तेजी से और आसानी से हो सके.

चार मंजिला इस टर्मिनल को बनाने में 556 करोड़ रुपये का खर्च आया है. इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह देश और विदेश से आने वाले क्रूज टूरिस्टों के लिए एक वर्ल्ड क्लास गेटवे बने. यहां 300 से ज्यादा गाड़ियां पार्क करने के लिए एक अलग पार्किंग एरिया भी है.

'समुद्र से समृद्धि' का हिस्सा

यह टर्मिनल केंद्र सरकार के 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा है. प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात में भी समुद्री क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनकी कुल लागत 7,800 करोड़ रुपये से ज्यादा है. इन परियोजनाओं का मकसद देश में व्यापार और माल की आवाजाही को और बेहतर बनाना है.

इस मौके पर केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, "मुंबई का समुद्री इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है. यह टर्मिनल प्रधानमंत्री मोदी के उस सपने को पूरा करेगा जिसके तहत भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए दुनिया का एक बड़ा क्रूज हब बनाना है."

क्रूज पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान

इस टर्मिनल के शुरू होने से भारत में क्रूज टूरिज्म को एक नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है. यह न सिर्फ देश के पर्यटकों को आकर्षित करेगा, बल्कि विदेशी सैलानियों को भी अपनी ओर खींचेगा. इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी काफी फायदा होगा.

इसके साथ ही, विक्टोरिया डॉक पर फायर मेमोरियल, पोर्ट हाउस पर हेरिटेज लाइटिंग और सागर उपवन गार्डन जैसी कई और पहल भी शुरू की गई हैं, जिनका मकसद इलाके में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना है.