PM Modi In Malaysia: भारत-मलेशिया निवेश, लोकल करेंसी और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत, व्यापार को 18 अरब डॉलर से आगे ले जाने की योजना
कुआलालंपुर, 8 फरवरी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिन की मलेशिया यात्रा के दौरान भारत और मलेशिया ने लोकल करेंसी में व्यापार, डिजिटल इकोनॉमी और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई. यह साल 2026 की पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा है. मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इकोनॉमी, लोकल करेंसी में व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, कृषि, खाद्य सुरक्षा, सुरक्षा, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करेंगे. PM Modi Malaysia Visit: पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले मलेशिया के PM अनवर इब्राहिम- 'सच्चे दोस्त और अटूट विश्वास', भारत-मलेशिया संबंधों में नए युग की शुरुआत

अनवर इब्राहिम ने बताया कि इस दौरान 11 अहम दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ है, जिनमें समझौता ज्ञापन भी शामिल हैं. इनमें से कुछ समझौते सामान्य द्विपक्षीय रिश्तों से आगे बढ़कर शांति मिशन, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और सुरक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों को भी कवर करते हैं. मलेशियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि मलेशिया और आसियान देशों के साथ मिलकर भारत के साथ व्यापार को 2025 में 18 अरब डॉलर से आगे बढ़ाने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे, जिसमें लोकल करेंसी के इस्तेमाल का फैसला भी अहम है.

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग मजबूत हुआ है. डिजिटल इकोनॉमी, बायोटेक और आईटी में आपसी निवेश बढ़ा है. इसके साथ ही पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क भी और मजबूत हुए हैं. पीएम मोदी ने कहा कि इन उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर भारत और मलेशिया ने अपनी साझेदारी को तेज गति और नई गहराई देने का फैसला किया है.

सुरक्षा क्षेत्र में दोनों देश आतंकवाद से मुकाबला, खुफिया जानकारी साझा करने और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाएंगे. पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा सहयोग को और व्यापक बनाया जाएगा. पीएम मोदी ने बताया कि एआई, डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी दोनों देशों की साझेदारी को आगे बढ़ाया जाएगा.