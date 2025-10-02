PM Modi Dussehra Wishes: देशभर में दशहरे की धूम, पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं, बताया; 'बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व'

पीएम मोदी (Photo Credits ANI)

PM Modi Dussehra Wishes: देशभर में दशहरे की धूम मची हुई है.इस पावन पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दीं. प्रधानमंत्री मोदी ने X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा“विजयादशमी बुराई और असत्य पर अच्छाई और सत्य की विजय का प्रतीक है. मेरी कामना है कि इस पावन अवसर पर हर किसी को साहस, बुद्धि और भक्ति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा मिले। देशभर के मेरे परिवारजनों को विजयादशमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा“आज से 100 वर्ष पूर्व विजयादशमी के दिन ही समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी. असंख्य स्वयंसेवकों ने इस संकल्प को साकार करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया. इसे लेकर मैंने अपने विचारों को शब्दों में ढालने का प्रयास किया है…” यह भी पढ़े: Happy Dussehra 2025: आज है रावण दहन, जानें विजयादशमी पूजा, खरीदारी और शस्त्र पूजन का शुभ मुहूर्त, दशहरा की शुभकामनाएं

दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, हिन्दू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है. यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है.इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था.देशभर में इस दिन रावण दहन, शस्त्र पूजा और झाँकियाँ आयोजित की जाती हैं. यह पर्व सत्य, धर्म और विजय की भावना को बल देता है. दशहरा के साथ ही दिवाली के उत्सव की भी शुरुआत होती है.