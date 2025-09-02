PM मोदी ने Pawan Kalyan को जन्मदिन की बधाई दी, कहा- आंध्र प्रदेश में एनडीए को कर रहे मजबूत

नई दिल्ली, 2 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण (Pawan Kalyan) को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने पवन कल्याण के स्वस्थ जीवन की कामना की. उन्होंने कहा कि पवन कल्याण ने अपनी छाप अनगिनत लोगों के दिलों और दिमागों पर छोड़ी है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "पवन कल्याण को जन्मदिन की शुभकामनाएं. उन्होंने अनगिनत लोगों के दिलों और दिमागों में अपनी जगह बनाई है. वे आंध्र प्रदेश में एनडीए को सुशासन पर ध्यान केंद्रित करके मजबूत कर रहे हैं. मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं."

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू (CM N. Chandrababu Naidu) ने उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण को उनके जन्मदिन पर बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. हर कदम पर आम आदमी के साथ खड़े रहने वाले, हर कण में सामाजिक संवेदनशीलता, शब्दों में तीक्ष्णता, हाथों में कर्मठता, जनता की सेना में साहस, अपने वचन के प्रति समर्पण, राजनीति में मूल्यों पर अडिग रहना और संवेदनशील हृदय, जब ये सब एक साथ आते हैं तो प्रशंसक, कार्यकर्ता और जनता इसे 'पवनवाद' कहते हैं. उनकी दीपक-सी भक्ति के साथ आपको सौ वर्ष तक चमकने की शुभकामना. आप और अधिक विजय शिखर प्राप्त करें. शासन और राज्य के विकास में आपके सहयोग को कभी भुलाया नहीं जा सकता. आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं." यह भी पढ़ें: Amit Malviya on Rahul Gandhi: पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी, राहुल गांधी लोकतंत्र के लिए खतरनाक; अमित मालवीय

आंध्र प्रदेश के राज्यपाल अब्दुल नजीर ने उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने कहा, "मैं आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. ईश्वर उनको उत्तम स्वास्थ्य, सुख और जनसेवा में लंबी आयु प्रदान करें." भाजपा सांसद रवि किशन ने भी पवन कल्याण को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने एक्स पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, "आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और लोकप्रिय अभिनेता पवन कल्याण को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी से उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूं."