PM Kisan Yojana: अटक सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त! तुरंत निपटा लें ये जरूरी काम

Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत देशभर के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह रकम किसानों के बैंक खाते में सीधे तीन बराबर किस्तों (2,000 रुपये) के रूप में ट्रांसफर की जाती है. अब तक केंद्र सरकार 20 किस्तें जारी कर चुकी है, और किसान अब 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, कि अगर किसान समय पर कुछ ज़रूरी काम पूरे नहीं करते, तो उनकी अगली किस्त रुक सकती है.

ई-केवाईसी करना ज़रूरी

इस योजना में किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) कराना सबसे अहम शर्त है. अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, तो आपकी किस्त रोकी जा सकती है.

ऑनलाइन प्रक्रिया

सबसे पहले पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.

अब 'Farmer’s Corner' में जाकर ई-केवाईसी ऑप्शन चुनें.

फिर आधार नंबर डालें और ओटीपी (OTP) वेरिफाई करें.

इसके बाद आपकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

चाहें तो आप पीएम किसान मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं.

ऑफलाइन प्रक्रिया

अगर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या राज्य सेवा केंद्र (SSK) पर जाएं. वहां बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट (Biometric Fingerprint) के जरिए ई-केवाईसी हो जाएगी. अपने साथ आधार कार्ड ज़रूर साथ ले जाएं.

आधार से बैंक अकाउंट लिंक होना ज़रूरी

किस्त पाने के लिए आपके बैंक खाते का आधार से लिंक होना अनिवार्य है. अगर लिंक नहीं है, तो पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (Direct Benefit Transfer) से नहीं आएगा. इसके लिए अपनी बैंक शाखा में जाकर आधार लिंकिंग कराएं और डीबीटी सुविधा एक्टिव कराएं.

भूमि सत्यापन

किसानों को अपनी ज़मीन से जुड़े कागज़ात की जांच करवाना ज़रूरी है. अगर खेत की जमीन का सत्यापन पूरा नहीं हुआ है, तो आपकी किस्त अटक सकती है. इसके लिए आपको अपने तहसील कार्यालय या फिर राजस्व विभाग से संपर्क करना होगा. साथ ही, पीएम किसान पोर्टल पर भी जमीन से जुड़े दस्तावेज़ अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध है.

सही जानकारी होना ज़रूरी

रजिस्ट्रेशन के दौरान दी गई जानकारी पूरी तरह सही होना बेहद ज़रूरी है. नाम, आधार नंबर या बैंक डिटेल्स में ज़रा सी गलती भी आपकी किस्त रोक सकती है. इसलिए समय-समय पर पीएम किसान पोर्टल पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस (Beneficiary Status) चेक करें और अगर कोई गलती दिखे तो तुरंत उसे ठीक कर लें.

कब आएगी 21वीं किस्त?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त नवंबर या दिसंबर 2025 में जारी हो सकती है. आमतौर पर हर चार महीने पर किस्त दी जाती है, लेकिन इस बार की किस्त को लेकर सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है.

किसानों के लिए नई सुविधा

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक विशेष पोर्टल बनाने के निर्देश दिए हैं. इस पोर्टल पर किसान अपनी समस्याएं दर्ज कर सकेंगे और उनका निवारण तेज़ी से किया जाएगा.

कुल मिलाकर, अगर किसान चाहते हैं, कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त समय पर उनके खाते में आए, तो उन्हें ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग, जमीन का सत्यापन और दी गई जानकारी की जांच जैसे जरूरी कार्य तुरंत पूरे करने होंगे.