PM Kisan 21st Installment Update: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट, जानें- संभावित तारीख, लाभार्थी स्टेटस और मोबाइल नंबर लिंक करने का तरीका

PM Kisan Yojana 21th Installment Status Check

PM Kisan Yojana 21st Installment October 2025: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से लागू किया गया है. इसका उद्देश्य किसानों को उनके कृषि कार्यों और पारिवारिक जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है.

देशभर के हजारों किसान इस योजना के तहत मिलने वाली 2,000 रुपये की किश्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, अभी किसानों को सरकारी पुष्टि का इंतजार है ताकि उन्हें यह राशि सुरक्षित रूप से प्राप्त हो सके.

21वीं किस्त कब तक आएगी?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कुल वार्षिक राशि 6,000 रुपये दी जाती है, जिसे तीन बराबर किश्तों में 2,000-2,000 रूपये के हिसाब से ट्रांसफर किया जाता है. सूत्रों के अनुसार, कुछ राज्यों में इस बार की किश्त की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, जबकि बाकी राज्यों में इसे दिवाली 2025 से पहले जारी किए जाने की संभावना है. पिछली 20वीं किश्त 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी से जारी की गई थी.

रिपोर्ट के अनुसार, अगली 21वीं किश्त भी जल्द ही किसानों के खातों में जमा की जाएगी, जिससे उन्हें कृषि संबंधित खर्च और घरेलू आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त होगी.

पीएम किसान योजना लाभार्थी की पात्रता

पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए किसानों के लिए कुछ जरूरी शर्तें निर्धारित की गई हैं. सबसे पहले, लाभार्थी का परिवार कृषि भूमि वाला होना चाहिए, जिसमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हों. इसके अलावा, किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और उसे राज्य या केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा पहचाना गया होना चाहिए.

किसानों को अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है, ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त सीधे उनके बैंक खाते में सुरक्षित रूप से जमा हो सके और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

आवश्यक दस्तावेज

किसानों को पीएम किसान योजना की किश्त प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य है. इनमें आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भूमि स्वामित्व के दस्तावेज और मोबाइल नंबर शामिल हैं. ये सभी जानकारी सुनिश्चित करती है, कि योजना की राशि सीधे और सुरक्षित तरीके से किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर हो सके.

लाभार्थी स्थिति कैसे जांचें?

सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.

अब ‘Farmers Corner’ में जाकर ‘Beneficiary Status’ पर क्लिक करें.

अब रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर डालें.

अपना नाम और किस्त की स्थिति चेक करें.

यह भी सुनिश्चित करें कि ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है या नहीं.

मोबाइल नंबर कैसे लिंक करें?

सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.

अब ‘Farmers Corner’ में जाकर ‘Update Mobile Number’ विकल्प को चुनें,

अब रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर डालें.

इसके बाद आपको ओटीपी (OTP) प्राप्त होगा, जिसे दर्ज करके वेरिफिकेशन पूरा करें.

वेरिफिकेशन सफल होने के बाद आपका मोबाइल नंबर पीएम किसान योजना से लिंक हो जाएगा और आपको योजना की अपडेट्स और किश्तों की जानकारी सीधे मोबाइल पर मिलने लगे.

जरुरी जानकारी

सभी लाभार्थियों को यह ध्यान रखना जरुरी है, कि पीएम किसान योजना से जुड़ी जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in से ही प्राप्त करें. इससे उन्हें योजना की सही और नवीनतम जानकारी मिलती रहेगी और किसी भी तरह की ग़लत जानकारी से बचा जा सकता है. इसके अलावा, ई-केवाईसी प्रक्रिया सभी रजिस्टर्ड किसानों के लिए अनिवार्य है, ताकि योजना की किश्तें सीधे उनके बैंक खाते में सुरक्षित रूप से ट्रांसफर हो सकें.

अगर किसानों को योजना से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या उन्हें कोई समस्या या शिकायत हो, तो वे हेल्पलाइन नंबर ‘155261 / 011-24300606’ पर संपर्क कर सकते हैं.