VIDEO: शराब लेकर जा रहा ट्रक सड़क पर पलटा, ड्राइवर की मदद करना छोड़ लोगों ने जमकर लूटी बियर, संभाजीनगर का वीडियो आया सामने

Chhatrapati Sambhajinagar News: गाड़ियों के एक्सीडेंट के बाद उसमें रखा सामान चाहे वह शराब हो, या फिर कोई तेल को लोगों के द्वारा लूटने की कई घटनाएं सामने आई है.अब ऐसा ही एक वीडियो छत्रपति संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) जिले से सामने आया है. जहांपर वालूज के एमआईडीसी इलाकें में बियर लेकर जा रहा है ट्रक हादसे में पलट गया (Road Accident) और उसमें रखी बियर सड़क पर बिखर गई. इस एक्सीडेंट में ट्रक चालक कैबिन में फंस गया. लेकिन लोगों ने ड्राइवर की मदद करना छोड़ बियर की बोतलें लूटनी (Stealing) शुरू कर दी. काफी देर तक लोग हाथों में और थैलियों में बियर की बोतलें लूटते हुए दिखाई दिए.
इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @storydotcomnews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
लोगों ने बियर की बोतलें लूटी
बियरचा ट्रक पलटी, चालक केबिनमध्ये अडकला, लोकांनी पळवल्या बॉटल्स#sambhajinagar #roodaccident #beer #acident #storydotcom pic.twitter.com/IYIFqrfPAq
— Story Dot Com (@storydotcomnews) November 29, 2025
कैसे हुआ हादसा?
जानकारी के अनुसार, रांजणगांव रोड पर बियर की डिलीवरी (Beer Delivery) लेकर जा रहा ट्रक अचानक सामने आए एक व्यक्ति को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित हो गया. चालक का संतुलन बिगड़ते ही ट्रक सड़क पर पलट गया. पलटने के बाद ट्रक से बियर की कई बोतलें और बॉक्स बाहर गिर गए. हादसे के बाद सबसे शर्मनाक नजारा तब दिखा जब ट्रक का चालक कैबिन में फंसा हुआ था, लेकिन कई लोग उसकी मदद करने के बजाय नीचे गिरी बियर की बोतलें उठाने (Looting) में लग गए.सड़क पर पड़े बियर के बॉक्स को कब्जाने के लिए लोगों में एक तरह की भगदड़ (Rush) मच गई. इस घटना ने मानवीय संवेदनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
पुलिस ने संभाली स्थिति
स्थानीय पुलिस (Local Police) ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाया और फंसे चालक को सुरक्षित बाहर निकाला.अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में किसी बड़ी जनहानि (Casualties) की खबर नहीं है. फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए और दुर्घटना के कारणों की जांच (Investigation) शुरू की है.