Patna Road Accident: पटना में बड़ा हादसा, ट्रक से कार की टक्कर, पांच व्यवसायियों की मौत

पटना, 4 सितंबर : बिहार (Bihar) के पटना जिले के परसा बाजार थाना क्षेत्र में बुधवार की देर रात एक ट्रक और कार की टक्कर में पांच युवकों की मौत (Dead) हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. बताया जा रहा है कि सभी मृतक व्यवसायी थे और फतुहा से वापस पटना लौट रहे थे. जानकारी के मुताबिक, सभी पांच कारोबारी किसी कार्य से फतुहा गए थे और देर रात सभी कार पर सवार होकर पटना लौट रहे थे. इसी दौरान परसा बाजार थाना क्षेत्र के सुईथा मोड़ के पास कार से चालक का नियंत्रण हट गया और कार ने आगे जा रहे एक ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी. इस घटना में पांच युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी. कार सीधे जाकर ट्रक से टकराई और उसमें फंस गई. यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. पुलिस ने बताया कि सभी कारोबारी कीटनाशक और कृषि से जुड़े उत्पादों का बिजनेस करते थे. मृतकों की पहचान राजेश कुमार, सुनील कुमार, कमल किशोर, प्रकाश चौरसिया और संजय कुमार के रूप में हुई है. सभी मृतक पटना के कुर्जी और पटेल नगर इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं. यह भी पढ़ें : Up Shocker: इंस्टाग्राम पर प्यार फिर फिल्टर को लेकर हत्या, 52 साल की प्रेमिका की 26 वर्ष के प्रेमी ने ले ली जान

पुलिस के मुताबिक सभी शवों को काफी मशक्कत के बाद कार से निकाला गया और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया. पुलिस के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी राजधानी के पटेल नगर के गांधी मूर्ति के निवासी संजय कुमार सिन्हा के नाम से रजिस्टर्ड है. सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी और मृतकों के परिजनों को भी सूचना दी गई. सभी मृतकों के परिजन सदमे में हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.