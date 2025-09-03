Up Shocker: इंस्टाग्राम पर प्यार फिर फिल्टर को लेकर हत्या, 52 साल की प्रेमिका की 26 वर्ष के प्रेमी ने ले ली जान

Representational Image | Pixabay

मैनपुरी: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी (Mainpuri) जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती ने पहले रिश्ते का रूप लिया और फिर बात हत्या तक पहुंच गई. आरोपी युवक ने 52 वर्षीय महिला की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसने शादी का दबाव डाला और पैसे लौटाने की बात कही और इंस्टाग्राम पर फिल्टर लगाकार तस्वीर दिखाई. पुलिस जांच में सामने आया कि 26 वर्षीय आरोपी अरुण राजपूत की पहचान फर्रुखाबाद की रहने वाली रानी (52 वर्ष) से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. दोनों की करीब डेढ़ साल पहले बातचीत शुरू हुई थी. दो महीने पहले नंबर एक्सचेंज होने के बाद दोनों कई बार मिले भी.

शादी और पैसों को लेकर विवाद

पुलिस के मुताबिक, रानी ने अरुण पर शादी करने का दबाव डाला. साथ ही, उसने 1-1.5 लाख रुपये की रकम भी वापस मांगी, जो आरोपी ने उससे उधार ली थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ.

हत्या की रात का सच

11 अगस्त को मैनपुरी के खारपरी बम्बा इलाके में महिला का शव बरामद हुआ. पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि हत्या अरुण ने की थी. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मौके का फायदा उठाकर उसने दुपट्टे से गला दबाकर रानी की हत्या कर दी. हत्या के बाद उसने महिला का मोबाइल फोन छीन लिया और उसका सिम कार्ड निकालकर अपने पास रख लिया.

इंस्टाग्राम फिल्टर भी बना बहाना

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने यह भी कबूल किया कि वह शादी से इसलिए पीछे हट गया क्योंकि महिला इंस्टाग्राम फिल्टर का इस्तेमाल कर खुद को वास्तविक उम्र से काफी छोटा दिखाती थी. आरोपी ने इसे भी अपने फैसले का कारण बताया.

चार बच्चों की मां थी मृतक महिला

जानकारी के मुताबिक, रानी चार बच्चों की मां थी. इंस्टाग्राम पर हुई यह दोस्ती पहले प्यार में बदली लेकिन जल्द ही लालच, धोखे और शक के कारण यह रिश्ता हत्या में तब्दील हो गया.

एसपी मैनपुरी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने महिला का मोबाइल भी बरामद कर लिया है. फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ जारी है.