Representational Image | Pixabay

ग्रेटर नोएडा के सिरसा (Sirsa) गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. 26 वर्षीय निक्की नाम की महिला को उसके पति और ससुरालवालों ने दहेज (Dowry) की मांग पूरी न होने पर जिंदा जला दिया. गंभीर रूप से झुलसी हालत में उसे फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल दिल्ली रेफर किया गया. लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. निक्की की शादी 2016 में विपिन से हुई थी. उसकी बहन कंचन की शादी भी उसी परिवार में हुई थी.

कंचन ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि शादी के वक्त परिवार की ओर से एसयूवी कार और अन्य कीमती सामान दिया गया था. इसके बावजूद ससुराल वाले 35 लाख रुपये और एक और कार की मांग करते रहे. जब मांगें पूरी नहीं हुईं, तो निक्की को लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा.

पति और ससुरालवालों पर गंभीर आरोप

निक्की की बहन कंचन ने आरोप लगाया कि गुरुवार रात को पति विपिन ने उसे बेरहमी से पीटा और फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया. कंचन घटना के वक्त मौके पर मौजूद थी लेकिन अपनी बहन को बचा नहीं सकी. पड़ोसियों की मदद से निक्की को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी जिंदगी खत्म हो गई.

मासूम बेटे का दर्दनाक बयान

घटना के बाद सोशल मीडिया पर निक्की के छोटे बेटे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कहता दिख रहा है. “पापा ने मम्मी को लाइटर से जला दिया.” यह वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश और बढ़ गया है.

पहले भी हुई थी पंचायत में शिकायतें

निक्की के चाचा राज सिंह ने बताया कि परिवार कई बार पंचायत में शिकायतें कर चुका था. बीच-बीच में समझौते भी हुए, लेकिन ससुरालवालों का अत्याचार कभी रुका नहीं. निक्की और उसकी बहन दोनों ही नियमित रूप से पिटाई और प्रताड़ना झेल रही थीं.

पुलिस की कार्रवाई

पीड़िता की बहन की शिकायत पर पति विपिन, सास दया, ससुर सतवीर और देवर रोहित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. एडीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी पति विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है.