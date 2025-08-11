ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट, इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों की पानी-गैस सप्लाई बंद

पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान-आधिकृत कश्मीर (PoK) में 9 आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की. इस ऑपरेशन में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग और भारतीय राजनयिकों के आवासों में समाचार पत्रों, गैस सिलेंडर और पानी की आपूर्ति भी बंद कर दी गई है. स्थानीय विक्रेताओं को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे भारतीय राजनयिकों को कोई सुविधा न दें.
भारत का जवाबी कदम
पाकिस्तान के इस कदम के जवाब में भारत ने भी नई दिल्ली में पाकिस्तानी राजनयिकों को अखबार की आपूर्ति रोक दी है. इसके अलावा, भारतीय पक्ष ने इन घटनाओं को वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस का स्पष्ट उल्लंघन बताया है, जो राजनयिकों की सुरक्षा और गरिमा की गारंटी देता है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तानी अधिकारी भारतीय राजनयिकों की आक्रामक निगरानी कर रहे हैं. कुछ मामलों में भारतीय राजनयिकों के आवास और दफ्तरों में अनधिकृत प्रवेश की भी घटनाएं सामने आई हैं, जो सीधा अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है.
पहले भी हो चुका है ऐसा
यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने ऐसे कदम उठाए हों. 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारतीय राजनयिकों के साथ इसी तरह की परेशानियां खड़ी की थीं.