इंसानियत शर्मसार; तूफान में फंसी दिल्ली-श्रीनगर फ्लाइट को नहीं मिली पाकिस्तान एयरस्पेस में एंट्री, खतरे में थी 220 यात्रियों की जान

IndiGo Flight from Delhi Damaged by Hailstorm

नई दिल्ली: बुधवार को दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 2142 उस समय भारी संकट में आ गई, जब अमृतसर के पास उसे अचानक तेज तूफान और ओलों का सामना करना पड़ा. इस फ्लाइट में 220 से अधिक यात्री सवार थे, जिनमें तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पांच सांसद भी शामिल थे. तूफानी हालात को देखते हुए फ्लाइट के पायलट ने पाकिस्तान के लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से कुछ समय के लिए उनके एयरस्पेस में घुसने की अनुमति मांगी ताकि खराब मौसम से बचा जा सके. लेकिन पाकिस्तान ने यह अनुरोध ठुकरा दिया. मजबूरी में पायलट को वही रूट अपनाना पड़ा और फ्लाइट को सीधे ओलों की चपेट में आना पड़ा.

ओलावृष्टि की चपेट में आई दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो फ्लाइट, टूट गया विमान का अगला हिस्सा.

TMC सांसद सागरिका घोष ने इस घटना को "मौत के बेहद करीब का अनुभव" बताया. उन्होंने कहा, “मैंने सोचा मेरी जिंदगी खत्म हो गई है. लोग चिल्ला रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और घबरा रहे थे.” फ्लाइट के दौरान विमान इतनी जोर से हिला कि कई यात्रियों की सीटें कांपने लगीं, ओवरहेड डिब्बे झूलने लगे, और अंदर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

इन बेहद खराब हालातों के बीच भी पायलट ने जबरदस्त सूझबूझ और साहस दिखाते हुए विमान को सुरक्षित श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतारा. विमान का अगला हिस्सा तूफान में क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित रहे. इंडिगो ने बयान जारी कर कहा कि फ्लाइट सुरक्षित लैंड हुई है और विमान की पूरी जांच की जाएगी.

We had a narrow escape from Delhi to Srinagar flight indigo. Special thanks to the captain and cabin crew. @indigo @GreaterKashmir @RisingKashmir pic.twitter.com/KQdJqJ7UJz

Indigo flight 6E-2142 from Delhi to Srinagar got caught in a severe hailstorm.

The flight landed safely and all passangers are safe.

Hailstorm was so severe that it damaged the plane's nose cone. pic.twitter.com/E0BioVa8tF

