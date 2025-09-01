Gurugram Rains: गुरुग्राम में भारी बारिश के चलते कल बंद रहेंगे स्कूल, वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी

Representational Image | PTI

गुरुग्राम: दिल्ली-एनसीआर में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. जलभराव, ट्रैफिक जाम और खराब मौसम को देखते हुए गुरुग्राम प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. मंगलवार, 2 सितंबर को जिले के सभी स्कूल और ऑफिस बंद रहेंगे. स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेज कराने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं कॉर्पोरेट और प्राइवेट दफ्तरों को कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने को कहा गया है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 2 सितंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. सोमवार शाम 3 बजे से 7 बजे के बीच गुरुग्राम में 100 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई. इस वजह से कई इलाकों में पानी भर गया और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ.

स्कूल और ऑफिस के लिए निर्देश

गुरुग्राम के डीसी अजय कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा, सभी कॉर्पोरेट और निजी संस्थान अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दें. जिले के सभी स्कूल 2 सितंबर को बंद रहेंगे और केवल ऑनलाइन क्लासेज कराएंगे. यह कदम बच्चों की सुरक्षा और अभिभावकों की सुविधा के लिए लिया गया है.

नागरिकों से अपील

डीसी अजय कुमार ने नागरिकों से अपील की कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें. प्रशासन ने बताया कि रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर हैं और पुलिस व डिजास्टर मैनेजमेंट टीमें लगातार काम कर रही हैं. जलभराव वाले इलाकों में ड्रेनेज और पंपिंग सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं, ताकि स्थिति नियंत्रण में रखी जा सके.

भारी बारिश ने गुरुग्राम में सामान्य जीवन को प्रभावित कर दिया है. प्रशासन की अपील है कि लोग सुरक्षित रहें, घरों में ही रहें और मौसम विभाग की चेतावनियों को नजरअंदाज न करें.