Puri Shocker: ओडिशा के पुरी में 15 साल की नाबालिग लड़की को बदमाशों ने जिंदा जलाया, घायल अवस्था में AIIMS भुवनेश्वर में भर्ती; VIDEO

Puri Shocker: ओडिशा के पुरी के बलंगा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कुछ बदमाशों ने 15 साल की एक नाबालिग लड़की पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया. इसी खौफनाक घटना में लड़की गंभीर रूप से झुलस गई है और उसे तुरंत AIIMS भुवनेश्वर में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. यह घटना आज यानी शनिवार सुबह पुरी जिले के बलंगा क्षेत्र में हुई, जब लड़की अपनी सहेली के घर जा रही थी. उसी समय बदमाशों ने उसे रास्ते में रोककर मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की.

मामले में पुरी के प्रभारी एसपी पिनाक मिश्रा ने इस घटना की जानकारी दी और बताया, "आज सुबह हमें सूचना मिली कि एक नाबालिग लड़की पर हमला किया गया और उसे जलाने के लिए ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल किया गया. लड़की को रेस्क्यू करके AIIMS भुवनेश्वर रेफर किया गया है. पूरी घटना की जांच की जा रही है और आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं. यह भी पढ़े: UP: पुलिस के पूछताछ में खुलासा, सिरफिरे प्रेमी ने दुल्हन की हत्या से पहले दूल्हे को दी थी धमकी, उसकी प्रेमिका से शादी की तो जिंदा नहीं लौटेगा

#WATCH | Puri, Odisha | On a minor girl allegedly set ablaze, SP Pinak Mishra says, "This morning, we received information that a minor girl was assaulted and an inflammable substance was used to set her on fire. The girl was rescued and was referred to AIIMS Bhubaneswar. The… pic.twitter.com/ThqfgbiU8X

— ANI (@ANI) July 19, 2025