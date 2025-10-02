Kal Ka Mausam, 3 October: ओडिशा, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में भारी बारिश, देशभर में ऐसा रहेगा मौसम

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 3 October: देश के कई हिस्सों में मौसम फिर ने करवट ली है. दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने अचानक बदलाव ने दशहरे के त्योहार का मजा बिगाड़ दिया. भारी बारिश और तेज हवाओं ने रावण दहन की तैयारियों पर पानी फेर दिया. कई जगहों पर तो रावण के पुतले जलने से पहले ही गलकर बुरी तरह खराब हो गए. ऐसा ही हाल यूपी और बिहार के कई शहरों में भी देखने मिला. भारी बारिश का असर दुर्गा मां के विसर्जन पर भी दिखा.

बात करें कल के मौसम की तो शुक्रवार को कई राज्यों में बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग ने अपने लेटेस्ट अपडेट में बताया, बंगाल, बिहार, ओडिशा और उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में भारी बारिश के साथ तेज हवाओं की संभावना है. मौसम विभाग ने समुद्री इलाकों में मछुआरों से समुद्र में न जाने की चेतावनी भी जारी की है. आइये जानते हैं देशभर में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली

दिल्ली में 3 अक्टूबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे. दिन भर उमस भरी गर्मी रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा. हालांकि बारिश की संभावना कम है. बीते दिनों हुई बारिश ने नवरात्रि का आनंद थोड़ी कम कर दिया था.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने अयोध्या, बहराइच, खीरी, आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बांदा और मिर्जापुर में मौसम बिगड़ने की चेतावनी दी है. लोगों को अचानक बदलते मौसम से सावधान रहने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम बिहार

बिहार के पूर्वी और उत्तरी जिलों में 3 से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना है. कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश की आशंका भी जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों से खुले स्थानों, पेड़ों के नीचे और खेतों में काम करने से बचने की अपील की है. वज्रपात और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड के कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है. देहरादून, नैनीताल, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत और उधम सिंह नगर में तेज बारिश की संभावना है. लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम राजस्थान

राजस्थान में झुंझनू, सीकर, जयपुर, टोंक, नागौर, जोधपुर, अजमेर, बाड़मेर, राजसमंद और बूंदी में येलो अलर्ट है. इन जिलों में कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है.

कल का मौसम पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में 3 अक्टूबर को मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है. बीते दिनों भारी बारिश के कारण कई शहरों में जलजमाव हो गया था, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ी थीं.

कल का मौसम ओडिशा

ओडिशा के झारसुगुडा, सुंदरगढ़, संबलपुर, केंदुझार, बाड़ागढ़ और सुबर्णपुर जिलों में 3 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. लोगों से सावधान रहने और जरूरी तैयारियां करने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम गुजरात

मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में कच्छ और सौराष्ट्र में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. अगले सात दिनों में राज्य के विभिन्न इलाकों में बारिश हो सकती है. अरब सागर में एक दबाव का क्षेत्र सक्रिय होने के कारण भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मछुआरों को तीन दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है. दक्षिण गुजरात में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है.