Vinod Mishra Viral Video Controversy: एमपी के रीवा में नेता विनोद मिश्रा का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, 'हनीट्रैप' की आशंका से गरमाई मध्य प्रदेश की राजनीति

विनोद मिश्रा के कथित अश्लील वीडियो से 'हनी ट्रैप' के दावे और राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ (Photo Credits: X\@abhimanyu1305)

रीवा (मध्य प्रदेश): मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के रीवा जिले (Rewa District) में मऊगंज (Mauganj) के स्थानीय नेता विनोद मिश्रा (Vinod Mishra) से जुड़ा एक कथित अश्लील वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर प्रसारित होने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. रिपोर्टों के अनुसार, वायरल वीडियो (Viral Video) में नेता को एक युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा जा सकता है. यह मामला सामने आते ही क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है और इसे सोची-समझी साजिश यानी 'हनीट्रैप' (Honey Trap) से जोड़कर देखा जा रहा है. यह भी पढ़ें: Viral Video: एमपी के सागर में बीजेपी विधायक की बेटी ने युवक को जूतों से पीटा, CCTV फुटेज वायरल होने के बाद मामला गरमाया

राजनीतिक खींचतान: बीजेपी और कांग्रेस में आरोप-प्रत्यारोप

वीडियो के वायरल होते ही इस पर सियासत भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस, दोनों ही दल इस नेता की संबद्धता को लेकर एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं:

भाजपा का दावा: भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने दावा किया है कि विनोद मिश्रा का संबंध कांग्रेस पार्टी से है.

भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने दावा किया है कि विनोद मिश्रा का संबंध कांग्रेस पार्टी से है. कांग्रेस का पलटवार: दूसरी ओर, कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उक्त नेता भाजपा नेताओं के करीबी हैं.

इस राजनीतिक खींचतान के बीच नेता की वास्तविक दलीय स्थिति को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है.

'हनीट्रैप' की आशंका और सोशल मीडिया पोस्ट

इस मामले में नया मोड़ तब आया जब वीडियो में दिख रही युवती के कथित इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ स्क्रीनशॉट साझा किए गए. बताया जा रहा है कि इन पोस्ट्स में 'मजाकिया बैकग्राउंड म्यूजिक" का इस्तेमाल किया गया था, जिससे इस पूरी घटना के पीछे किसी सोची-समझी साजिश या ब्लैकमेलिंग की आशंका को बल मिला है। युवती के अकाउंट पर मौजूद व्लॉग-स्टाइल कंटेंट ने भी हनीट्रैप थ्योरी को हवा दी है.

जब इस मामले पर स्पष्टीकरण के लिए विनोद मिश्रा से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने इस विषय पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया.

पुलिस प्रशासन का रुख

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मऊगंज के पुलिस अधीक्षक (SP) दिलीप सोनी ने बयान जारी किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल पुलिस को इस संबंध में कोई औपचारिक शिकायत या रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है. एसपी ने कहा, 'यदि ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में आता है या कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है, तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.'

फिलहाल, इन वीडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही कोई औपचारिक जांच शुरू की गई है.

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