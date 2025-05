India Pakistan War: अब पाकिस्तान की खैर नहीं! सेना के रिटायर्ड जवान भी जंग के लिए तैयार, टेरिटोरियल आर्मी को लेकर सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश

Territorial Army Latest News: भारत सरकार ने टेरेटोरियल आर्मी (Territorial Army) को लेकर एक अहम फैसला लिया है. रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अब टेरेटोरियल आर्मी के अफसरों और सैनिकों को देश की सुरक्षा से जुड़े खास कामों के लिए तुरंत बुलाया जा सकता है. इसके लिए केंद्र सरकार ने टेरेटोरियल आर्मी रूल्स 1948 के रूल 33 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा आदेश जारी किया है. इस आदेश के मुताबिक, अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को यह अधिकार मिल गया है कि वे टेरेटोरियल आर्मी के किसी भी अधिकारी या जवान को जब चाहें, जरूरी सुरक्षा व्यवस्था या नियमित सेना को सपोर्ट करने के लिए तैनात कर सकते हैं.

उन्हें बुलाने के लिए अब लंबी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीधे आदेश दे सकेंगे. इसके बाद टेरेटोरियल आर्मी के जवानों को प्राकृतिक आपदा, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद रोधी ऑपरेशन या फिर बॉर्डर पर किसी इमरजेंसी स्थिति में तैनात किया जा सकेगा.

ये भी पढें: रोहित शर्मा की देशवासियों से अपील, फर्जी खबरों से बचें, जिम्मेदार नागरिक बनें

#TerritorialArmy :

In exercise of the powers conferred by Rule 33 of the Territorial Army Rule 1948, the Central Government empowers Chief of the Army Staff to exercise the powers under that rule to call out every officer and every enrolled person of the Territorial Army to… pic.twitter.com/zgKIPHYtY7

— All India Radio News (@airnewsalerts) May 9, 2025