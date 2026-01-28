Nipah Virus Outbreak in WB: पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का अपडेट, दिसंबर से अब तक केवल दो मामले

Nipah Virus Outbreak Contained in West Bengal: भारतीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के प्रसार को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने की घोषणा की है. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, दिसंबर से अब तक राज्य में केवल दो मामले सामने आए हैं. हालांकि, एहतियात के तौर पर कई एशियाई देशों ने भारत से आने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य जांच और हवाईअड्डे की निगरानी सख्त कर दी है.

वर्तमान स्थिति

भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को जानकारी दी कि दिसंबर से अब तक निपाह के दो पुष्ट मामले पाए गए हैं. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए सभी 196 लोगों की पहचान कर ली गई थी. इन सभी संपर्कों का परीक्षण किया गया और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है. वर्तमान में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के सभी आवश्यक उपाय लागू हैं. यह भी पढ़े: Nipah Virus Outbreak in WB: बंगाल में निपाह वायरस के नए मामले सामने आते ही एशिया में अलर्ट, कई देश के हवाई अड्डों पर कोविड-स्टाइल स्वास्थ्य जांच शुरू

क्या है निपाह वायरस

निपाह एक ज़ूनोटिक वायरस है (जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है), जिसकी पहचान पहली बार 1990 के दशक में मलेशिया में हुई थी. यह मुख्य रूप से फ्रूट बैट्स (फल खाने वाले चमगादड़), सूअरों और सीधे मानव-से-मानव संपर्क के माध्यम से फैलता है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, इस वायरस की मृत्यु दर 40% से 75% के बीच है, जो इसे कोरोनोवायरस की तुलना में कहीं अधिक घातक बनाती है. वर्तमान में इसके लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है; केवल लक्षणों के आधार पर सहायक उपचार (Supportive Care) ही एकमात्र विकल्प है. इसके मुख्य लक्षणों में तेज बुखार, ऐंठन और उल्टी शामिल हैं.

एशियाई देशों में बढ़ी निगरानी

भारत के बाहर अब तक निपाह का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन पड़ोसी देशों ने सावधानी बरतते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है:

थाईलैंड और इंडोनेशिया: बैंकॉक के सुवर्णभूमि हवाई अड्डे सहित प्रमुख केंद्रों पर थर्मल स्कैनर लगाए गए हैं. पश्चिम बंगाल से आने वाली सीधी उड़ानों के यात्रियों की गहन जांच की जा रही है.

म्यांमार: स्वास्थ्य मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल की अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी है. साथ ही, भारत से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड-19 के समय की निगरानी प्रणाली को फिर से सक्रिय कर दिया है.

वियतनाम और चीन: वियतनाम ने खाद्य सुरक्षा और सीमा चौकियों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. वहीं, चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बीमारी की रोकथाम के उपायों और चिकित्सा कर्मचारियों के प्रशिक्षण को तेज कर दिया है.

पश्चिम बंगाल में पूर्व का इतिहास

यह पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस देखा गया है. इससे पहले 2001 और 2007 में भी राज्य में इसके मामले दर्ज किए गए थे. हालांकि, हाल के वर्षों में निपाह के अधिकांश मामले केरल में देखे गए थे, जहां 2018 में एक बड़े प्रकोप के दौरान 17 लोगों की जान चली गई थी. फिलहाल प्रशासन राज्य में स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है.