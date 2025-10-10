UP Shocker: कासगंज में महिला की गला घोंटकर हत्या, सास से अवैध संबंधों का राज़ खुलने पर पति ने रची साजिश

कासगंज, 10 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में अवैध संबंध के चलते हत्या का मामला सामने आया है, एक व्यक्ति ने अपनी सास से अवैध संबंध के चलते अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी. पति ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब, उसकी सास के साथ चल रहे अवैध संबंधों का खुलासा हो गया. यह खुलासा तब हुआ जब दोनों की आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक हो गईं. यह घटना सिद्धिपुरा थाना क्षेत्र के नगला पारसी गांव की है. प्रमोद नाम का आरोपी अक्सर अपनी ससुराल जाया करता था. जिसके कारण उसकी सास से नजदीकियां बढ़ गई और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए. प्रमोद की पत्नी को इस रिश्ते का शक हुआ तो उसने विरोध किया. जिसके बाद गुस्से में आकर प्रमोद ने पत्नी की हत्या कर दी. यह भी पढ़ें: मैसूर में दरिंदगी की हदें पार! खिलौने बेचने आई 10 साल की मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या

इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. यह मामला तब सामने आया जब एक युवक और उसकी सास की आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. तस्वीरों के लीक होते ही परिवार और गांव में सनसनी फैल गई. ख़बरों के अनुसार मृतका शिवानी को लंबे समय से अपने पति प्रमोद पर अवैध संबंध का शक था. दो दिन पहले हुई एक तीखी कहासुनी के दौरान विवाद इस कदर बढ़ गया कि प्रमोद ने कथित रूप से शिवानी की गला घोंटकर हत्या कर दी.

पुलिस ने मामले की जांच में जुटी

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्राथमिक जांच में मौत का कारण गला घोंटना सामने आया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस मामले में नया मोड़ तब आया जब शिवानी की सास ने अपनी ही बेटी पर हत्या का आरोप लगाया. हालांकि, शिवानी के चाचा ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि हत्या इसलिए की गई क्योंकि शिवानी ने अपने पति और सास के बीच चल रहे अवैध संबंधों का विरोध किया था.

शिवानी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने प्रमोद, उसकी सास और अन्य पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल प्रमोद फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.