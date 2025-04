Maharashtra Day 2025: महाराष्ट्र डे पर मुंबई पुलिस ने जारी की ट्रैफिक अडवाईजरी, यहां चेक करें रूट और डायवर्जन

Maharashtra Day 2025: मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 1 मई, गुरुवार को दादर के शिवाजी पार्क में आयोजित महाराष्ट्र दिवस परेड के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. परेड के कारण शिवाजी पार्क ग्राउंड के आस-पास की सड़कों पर सुबह 6:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक यातायात प्रतिबंध रहेगा. परेड कार्यक्रम के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने और यातायात के प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए यातायात सलाह जारी की गई है. महाराष्ट्र दिवस (Maharashtra Diwas), जिसे महाराष्ट्र डे (Maharashtra Day) के नाम से भी जाना जाता है, 1 मई, 2025 को मनाया जाता है, जो 1960 में बॉम्बे राज्य के महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजन के बाद मराठी भाषी राज्य के गठन का प्रतीक है. यह भी पढ़ें: Pune Sinhagad Road Flyover: पुणेवासियों को बड़ी सौगात, डिप्टी CM अजित पवार के हाथों 1 मई को सिंहगढ़ रोड फ्लाईओवर का होगा उद्घाटन

एक सलाह जारी करते हुए, मुंबई पुलिस ने उन सड़कों की सूची बनाई जो वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेंगी. इसके अलावा, सलाह में यह भी बताया गया है कि सड़कों पर पार्किंग की अनुमति नहीं होगी. केलुस्कर रोड साउथ और केलुस्कर रोड नॉर्थ सभी वाहनों के लिए बंद रहेंगे.

एसके बोले रोड सिद्धिविनायक जंक्शन से पोर्तुगीज चर्च जंक्शन तक वनवे रहेगा, तथा सिद्धिविनायक जंक्शन से स्वातंत्र्यवीर सावरकर रोड पर यस बैंक जंक्शन तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

चूंकि यस बैंक से सिद्धिविनायक जंक्शन तक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, इसलिए दक्षिण मुंबई जाने वाले वाहन यस बैंक जंक्शन से बाएं मुड़ेंगे और पांडुरंग नाइक रोड की ओर बढ़ेंगे.

On 1st May 2025, the Maharashtra Day Parade will be organised at Shivaji Park, Dadar.

To ensure the smooth functioning of the parade programme, following traffic regulation measures shall be implemented on all adjoining roads of Shivaji Park Ground from 06:00 hrs to 12:00 hrs. pic.twitter.com/By8pWDReHo

