Gold Rate Today: नवरात्रि में सोने के दाम में बढ़ोतरी, चांदी ने भी छुआ आसमान, जानें अपने शहर का रेट

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में इन दिनों उतार-चढ़ाव लगातार बना हुआ है. हालांकि नवरात्रि के दौरान सोने के दाम में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है. 24 कैरेट सोने की कीमत में ₹92 की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे यह अब ₹11,640 प्रति ग्राम पर पहुंच गई है. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹85 बढ़कर ₹10,670 प्रति ग्राम हो गई है. इसके अलावा, 18 कैरेट सोने की दर ₹69 की तेजी के साथ अब ₹8,730 प्रति ग्राम हो गई है. कीमतों में यह बढ़त निवेशकों और खरीदारों के लिए एक अहम संकेत है, जो मौजूदा बाजार स्थितियों में सोना खरीदने या उसमें निवेश करने पर विचार कर रहे हैं. सोने की बढ़ती कीमतों के कारण लोग इसमें अधिक इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ताकि भविष्य में उन्हें अच्छा रिटर्न मिले.
24 कैरेट सोना सोने का सबसे महंगा और शुद्ध रूप है और इसका इस्तेमाल आमतौर पर इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है. इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए लोग 24 कैरेट के बिस्कुट खरीदते हैं. इसके विपरीत, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल मुख्य रूप से आभूषणों के लिए किया जाता है.
प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने की कीमत (प्रति ग्राम)
|Indian City
|24K Gold Rate Today
|22K Gold Rate Today
|18K Gold Rate Today
|चेन्नई (Chennai)
|₹11,673
|₹10,700
|₹8,860
|मुंबई (Mumbai)
|₹11,640
|₹10,670
|₹8,730
|दिल्ली (Delhi)
|₹11,655
|₹10,685
|₹8,745
|कोलकाता (Kolkata)
|₹11,640
|₹10,670
|₹8,730
|बैंगलोर(Bangalore)
|₹11,640
|₹10,670
|₹8,730
|हैदराबाद (Hyderabad)
|₹11,640
|₹10,670
|₹8,730
|केरल (Kerala)
|₹11,640
|₹10,670
|₹8,730
|पुणे (Pune)
|₹11,640
|₹10,670
|₹8,730
|वडोदरा (Vadodara)
|₹11,645
|₹10,675
|₹8,735
|अहमदाबाद (Ahmedabad)
|₹11,645
|₹10,675
|₹8,735
एक्सपर्ट्स के अनुसार भविष्य में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन उनका मानना है कि सोने की कीमतों में गिरावट खरीदारी का एक अच्छा मौका है क्योंकि गोल्ड का मध्यम से दीर्घकालिक दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है. इसलिए इनवेस्टमेंट के लिए गोल्ड एक अच्छा विकल्प है.