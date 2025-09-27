EPFO ने लॉन्च किया Passbook Lite फीचर; PF बैलेंस चेक करना हुआ और आसान; जानें कैसे करें इसका इस्तेमाल?

EPFO Passbook Lite (Photo- @EcityEpfo54848/X)

EPFO Passbook Lite: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की है. EPFO ने पासबुक लाइट (Passbook Lite) नामक एक नई सुविधा शुरू की है, जो पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक और यूजर फ्रेंडली है. यह अपडेट EPFO 3.0 रिफॉर्म्स का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को तेज और सरल सेवाएं प्रदान करना है. कर्मचारियों को अब अपनी पीएफ पासबुक (PF Passbook) देखने के लिए किसी अलग पोर्टल पर लॉग इन करने की आवश्यकता नहीं होगी.

Passbook Lite सीधे ईपीएफओ सदस्य पोर्टल (EPFO Member Portal) पर उपलब्ध होगी और बैलेंस, योगदान और निकासी की तुरंत जानकारी प्रदान करेगी.

ये भी पढें: EPFO नियम में बड़ा बदलाव… 7 करोड़ पीएफ धारकों को ऐसे होगा फायदा

पहले पीएफ पासबुक में प्रत्येक माह के लेन-देन का विवरण (Detailed Transaction) प्रदर्शित होता था, लेकिन अब पासबुक लाइट उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, जो केवल अपना बैलेंस और हालिया अपडेट जल्दी से देखना चाहते हैं. हालांकि, जिन कर्मचारियों को विस्तृत जानकारी और ग्राफिकल रिपोर्ट चाहिए, उनके लिए पुराना पासबुक विकल्प अभी भी उपलब्ध रहेगा.

कैसे चेक करें पीएफ बैलेंस?

1. EPFO ​​सदस्य पोर्टल से:

EPFO ​​पोर्टल पर जाएं

"For Employees" सेक्शन में "Member Passbook" चुनें.

अपना बैलेंस तुरंत देखने के लिए अपने UAN और पासवर्ड से लॉग इन करें.

2. DigiLocker ऐप से:

DigiLocker ऐप डाउनलोड करें और लॉग इन करें.

Aadhar Card का उपयोग करके अपने EPFO ​​खाते को लिंक करें.

अपनी पासबुक, UAN कार्ड और PPO देखने के लिए EPFO ​​अनुभाग पर जाएं.

3. UMANG ऐप से: इंटरनेट वाले यूजर्स UMANG ऐप के माध्यम से भी अपना बैलेंस देख सकते हैं.

4. SMS या मिस्ड कॉल से:

SMS: EPFOHO UAN टाइप करें और इसे 7738299899 पर भेजें.

मिस्ड कॉल: 9966044425 पर कॉल करें; आपको तुरंत SMS के माध्यम से विवरण प्राप्त होंगे.

ईपीएफओ कर्मचारियों को धोखाधड़ी वाली जानकारी से सावधान रहने और केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की सलाह देता है.