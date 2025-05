EPFO Passbook Login Website Down? काम नहीं कर रही EPF वेबसाइट, खाताधारक नहीं देख पा रहे पीएफ बैलेंस, जानें आसान तरीका

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की वेबसाइट डाउन होने की शिकायत पीएफ खाताधारक सोशल मीडिया पर कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि पीएफ खाताधारक कई बार कोशिश करने के बाद भी passbook.epfindia.gov.in पर पासबुक बैलेंस चेक (EPF Passbook Portal) नहीं कर पा रहे हैं. उमंग ऐप और EPFO ​​वेबसाइट दोनों पर यह समस्या हो रही है. एक पीएफ खाताधारक ने दावा किया कि ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाएं जैसे पासबुक पोर्टल 15 दिनों से ज़्यादा समय से काम नहीं कर रही हैं. यहां तक की उमंग ऐप भी काम नहीं कर रहा है। जिस वजह से खाताधारक बैलेंस चेक नहीं कर पा रहे है. हालांकि ईपीएफओ किसी तकनीकी समस्या होने की पुष्टि फ़िलहाल नहीं की है.

PF बैलेंस चेक करने में आ रही दिक्कत, सोशल मीडिया पर लोग कर रहे शिकायत-

ईपीएफ पासबुक पोर्टल खाताधारको को आसानी से अपने प्रोविडेंट फंड (PF) बैलेंस चेक करने का आसान तरीका प्रदान करता है. लेकिन, कभी-कभी उपयोगकर्ताओं को कई कारणों से इस पोर्टल पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इनमें हाई ट्रैफिक के कारण सर्वर ओवरलोड, तकनीकी देखभाल, यूएएन (UAN) नंबर या पासवर्ड गलत डालने के कारण लॉगिन त्रुटियां, या अप्रमाणित मोबाइल नंबर का उपयोग शामिल है. इसके आलावा, अगर खाताधारक का आधार, पैन या बैंक विवरण EPF खाते से लिंक नहीं होता है तो भी पासबुक देखने में समस्या आ सकती है. जबकि कुछ तकनीकी समस्यायें पुराने वेब ब्राउज़र का उपयोग करने या ब्राउज़र कैश को क्लीन नहीं करने से भी हो सकती है और पीएफ खाताधारक को पासबुक नहीं दिखता.

@socialepfo @ro_ThaneNorth @EpfoThaneSouth It's been 3-4 days, I'm unable to check passbook balance even after multiple tries. Same issue on both @UmangOfficial_ & EPFO website. No response over email too.

Cc: @LabourMinistry pic.twitter.com/niPZDaNA09

— Nirant 🇮🇳 (@NirantUvaacha) May 19, 2025