US Student Visa Rules 2025: अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों के लिए नया नियम लागू, वीज़ा पाने के लिए दिखानी होगी सोशल मीडिया प्रोफाइल; पहचान और पात्रता की होगी जांच

US Student Visa Rules 2025: अमेरिका में पढ़ने का सपना देख रहे भारतीय छात्रों के लिए अब एक नया नियम सामने आया है. अमेरिकी दूतावास ने बड़ा बदलाव करते हुए सभी स्टूडेंट वीजा (F, M, J कैटेगरी) आवेदकों के लिए निर्देश जारी किए हैं. इसमें कहा गया है कि उन्हें अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को 'पब्लिक' करना होगा, ताकि वीजा प्रक्रिया के दौरान उनका डिजिटल सत्यापन किया जा सके. अमेरिकी दूतावास ने सोमवार को X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में यह जानकारी साझा की.

पोस्ट के अनुसार, "जो भी छात्र F, M या J वीज़ा के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग को पब्लिक करना होगा, जिससे अमेरिकी कानूनों के अनुसार उनकी पहचान और पात्रता की जांच की जा सके."

Effective immediately, all individuals applying for an F, M, or J nonimmigrant visa are requested to adjust the privacy settings on all of their social media accounts to public to facilitate vetting necessary to establish their identity and admissibility to the United States… pic.twitter.com/xotcfc3Qdo

