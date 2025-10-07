Navi Mumbai Airport Inauguration: पीएम मोदी के हाथों 8 अक्टूबर को होगा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, जानें कब से शुरू होंगी विमान सेवाएं

(Photo Credits TW)

Navi Mumbai Airport Inauguration: नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन का लोगों को लंबे समय से बेसब्री से इंतजार था, जो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8-9 अक्टूबर को दो दिवसीय दौरे पर मुंबई आ रहे हैं. अपने इस दौरे के दौरान वे 8 अक्टूबर को इस महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन करेंगे. हालांकि, एयरपोर्ट का उद्घाटन पहले 30 सितंबर को निर्धारित था, लेकिन महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते भारी बारिश के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया.

जानें कब से शुरू होंगी विमान सेवाएं

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद यात्री उसी दिन से यात्रा नहीं कर सकेंगे. सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, इस एयरपोर्ट से विमान सेवाएं दिसंबर महीने में शुरू होने की उम्मीद है. एयरपोर्ट के शुरू होने से न केवल नवी मुंबई, बल्कि पूरे मुंबई महानगर क्षेत्र को एक बड़ा लाभ मिलेगा.

परियोजना पर भारी निवेश

इस परियोजना पर कुल 19,600 करोड़ रुपए का खर्च आया है, जिसमें CIDCO ने भूमि विकास के लिए 3,500 करोड़ रुपए निवेश किए हैं. नवी मुंबई एयरपोर्ट में 350 विमानों के लिए पार्किंग की सुविधा और दोनों रनवे के लिए अलग-अलग टैक्सीवे बनाए गए हैं। यह एयरपोर्ट मुंबई महानगर क्षेत्र की हवाई यातायात क्षमता को दोगुना करेगा. Navi Mumbai AirPort Update: नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 8 अक्टूबर को होगा उद्घाटन, जानें मुंबई के विभिन्न इलाकों से कैसे पहुंचें, रूट, दूरी और सफर में कितना लगेगा समय

मुंबई का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

नवी मुंबई एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद मुंबई का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा. इसे हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से परिचालन के लिए लाइसेंस मिला है। एयरपोर्ट में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं.

अत्याधुनिक सुविधाएं और टेक्नोलॉजी

इस हवाई अड्डे में 3,700 मीटर लंबा रनवे, मॉडर्न पैसेंजर टर्मिनल और एडवांस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जैसी सुविधाएं हैं, जो बड़े कमर्शियल एयरक्राफ्ट को संभालने में सक्षम हैं। यह एयरपोर्ट न केवल यात्री सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि एयर ट्रैफिक नियंत्रण को भी बेहतर बनाएगा।

यात्री और हवाई यातायात क्षमता

एक बार चालू होने के बाद, नवी मुंबई एयरपोर्ट प्रति वर्ष लगभग 2 करोड़ यात्रियों (MPPA) को सेवा देने में सक्षम होगा। यह मुंबई महानगर क्षेत्र और पश्चिमी भारत की बढ़ती हवाई यातायात मांगों को पूरा करने के साथ-साथ भारत की ग्लोबल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा.

हवाई अड्डे की भौगोलिक स्थिति

यह हवाई अड्डा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) से 14 किमी, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MIDC) के तलोजा इंडस्ट्रियल एरिया से 22 किमी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से 35 किमी (मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के माध्यम से), ठाणे से 32 किमी और भिवंडी से 40 किमी दूर स्थित है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा.