Nalasopara News: मुंबई से सटे नालासोपारा में 24 वर्षीय युवक पर कुछ लोगों ने किया जानलेवा हमला, पीट-पीट कर लेना चाहते थे जान!

Nalasopara News: मुंबई से सटे पालघर जिले (Palghar District) के नालासोपारा में में शनिवार रात को 24 वर्षीय युवक पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया. यह घटना मोरगांव तालाव के पास हुई, जहां एक ग्रुप ने पीड़ित को पीट-पीट कर उसकी जान लेने का प्रयास किया. घटना के बाद पुलिस ने पीड़ित के रिश्तेदार की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया.

पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत

टुलिंज पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार, पीड़ित की पहचान प्रतिक प्रसाद वाघे (24) के रूप में हुई है और घटना 23 अगस्त को रात लगभग 11:30 से 11:50 बजे के बीच हुई. पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक, यह हमला एक महिला से जुड़े विवाद के कारण हुआ था. यह भी पढ़े: Nalasopara Mother Mary School Bomb Threat: मुंबई से सटे नालासोपारा में मदर मैरी स्कूल में बम की धमकी से हड़कंप, सर्च ऑपरेशन जारी; VIDEO

वसई-विरार अस्पताल के पास हमला

पीड़ित के रिश्तेदार प्रीतम डाइके (34) ने शिकायत दर्ज कराई है.उन्होंने बताया कि आरोपी भूषण पाटिल, संकेत पाटिल, स्वरूप मेहर और 4-5 अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने प्रतिक को वसई-विरार नगर निगम अस्पताल के पास घेर लिया. हमलावरों ने मुक्कों और सिर पर प्रहार करके उस पर हमला किया. इसके बाद, हमलावरों ने उसे गाली-गलौज भी की और कथित तौर पर उसे मार डालने का प्रयास किया.

रिश्तेदार का बयान

प्रीतम डाइके ने पुलिस को बताया कि यह हमला एक महिला से जुड़े पुराने विवाद के कारण हुआ. आरोपी ग्रुप ने प्रतिक को पहले घेरा और फिर क्रूरता से पीटा. उन्होंने कहा, "यदि समय पर मदद न मिलती, तो प्रतिक की जान जा सकती थी.

दो आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी भूषण पाटिल और संकेत पाटिल को गिरफ्तार कर लिया है. बाकी आरोपी स्वरूप मेहर और अन्य 4-5 अज्ञात व्यक्तियों की तलाश जारी है.

इन धाराओं में केस दर्ज

यह मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 323 (गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास), 504 (आपराधिक धमकी), 506 (धमकी देना) और 352 (शारीरिक चोट) के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी है, और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है.