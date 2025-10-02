मुनव्वर फारूकी की हत्या की साजिश नाकाम, गोल्डी बराड़ गैंग के 2 शूटर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने मुनव्वर फारूकी की हत्या की साजिश रच रहे दो शूटरों को गिरफ्तार किया. (Photo : X

Munawar Faruqui Assassination Plot Foiled: कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है. दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को एक मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड़ गैंग के दो शूटरों को गिरफ्तार किया है. इन शूटरों को कथित तौर पर फारूकी को खत्म करने का काम सौंपा गया था.

पुलिस के मुताबिक, यह गिरफ्तारी जैतपुर-कालिंदी कुंज रोड पर हुई. पकड़े गए आरोपियों की पहचान हरियाणा के पानीपत निवासी राहुल और भिवानी निवासी साहिल के रूप में हुई है.

विदेश से मिले थे निर्देश

जांच में पता चला है कि ये दोनों विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा के इशारे पर काम कर रहे थे. रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और वीरेंद्र चारण के साथ मिलकर काम करता है और उसी ने इन दोनों को फारूकी की हत्या की सुपारी दी थी.

पुलिस ने बताया कि इन शूटरों ने मुनव्वर फारूकी की हर हरकत पर नजर रखने के लिए मुंबई और बेंगलुरु में रेकी भी की थी.

आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी एक जाने-माने स्टैंड-अप कॉमेडियन हैं. उन्होंने 2024 में रियलिटी शो 'बिग बॉस' जीता था और इंस्टाग्राम पर उनके 1.42 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

एक शूटर गोली लगने से घायल

पुलिस मुठभेड़ में एक शूटर, राहुल, को गोली लगी है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने यह भी बताया कि राहुल दिसंबर 2024 में हरियाणा के यमुनानगर में हुए एक तिहरे हत्याकांड में भी वॉन्टेड था. पुलिस ने मौके से मुठभेड़ में इस्तेमाल हुए हथियार और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है.