Mumbai Weather Forecast: मुंबई में भारी बारिश, आंधी-तूफान की संभावना; मौसम विभाग की अहम जानकारी

Mumbai Weather Forecast: महाराष्ट्र (Maharashtra) के कई हिस्सों में पिछले एक हफ्ते से भारी बारिश (Heavy Rain) हो रही है और राजधानी मुंबई (MUmbai) में भी भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग (Meteorological Department) ने आज एक बार फिर मुंबई शहर के लिए रेड अलर्ट (Red Alert) जारी किया है और भारी बारिश की संभावना जाहिर की है. मुंबई शहर और उसके उपनगरों में आज आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. साथ ही, गरज-चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. यह भी पढ़ें: Mumbai Heavy Rain: मुंबई में रेड अलर्ट के बीच भारी बारिश जारी, IMD से जानें महाराष्ट्र में आज कैसा रहेगा मौसम; VIDEO
रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में सोमवार को बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना है. नासिक घाट क्षेत्र में रविवार और सोमवार को रेड अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि, आज, रविवार को महामुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिससे मुंबईवासी डरे हुए हैं और यह चिंता भी बढ़ गई है कि मेगा ब्लॉक वाले दिन बारिश के कारण और कितनी देरी होगी. हालांकि लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है.
मुंबई में भारी बारिश, आंधी-तूफान की संभावना
🌧️ हवामान खात्याने मुंबई महानगरात आज रविवार, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२५ रोजी अतिमुसळधार पावसाचा (Red Alert) अंदाज वर्तवला आहे. 🚨
🌧️ सततच्या पावसाच्या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची संपूर्ण यंत्रणा सज्ज असून प्रत्यक्ष क्षेत्रावर कार्यरत आहे.
⛈️ बृहन्मुंबई महानगरपालिका… pic.twitter.com/uKGh4lxxC1
— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) September 28, 2025
शुक्रवार शाम 5:30 बजे तक मुंबई में ज्यादा बारिश नहीं हुई. कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई. इसके बाद, बारिश का सिलसिला तेज हो गया और शनिवार सुबह 8:30 बजे तक कोलाबा में 54.4 मिमी बारिश दर्ज की गई. सांताक्रूज में सुबह तक कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई. इसके चलते, शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से शनिवार सुबह 8:30 बजे के बीच सांताक्रूज में 11.8 मिमी बारिश दर्ज की गई.
हालांकि, उसके बाद, मुंबईवासियों ने रुक-रुक कर भारी बारिश का अनुभव किया. दक्षिण मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई के कुछ हिस्सों में रात से ही तेज बारिश हुई. मध्य मुंबई के कुछ हिस्सों में दिन में बारिश ज्यादा हुई. यह भी पढ़ें: Mumbai Heavy Rain: मुंबई में मानसून ने फिर पकड़ी रफ़्तार, भारी बारिश से कई इलाकों में जलजमाव, सड़क यातायात-लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित; VIDEO
मुंबई में शनिवार सुबह से रात 8 बजे तक 12 घंटों में डिंडोशी में 32.2 मिमी और के पूर्व नगर निगम प्रभाग कार्यालय में 24.6 मिमी बारिश दर्ज की गई. शनिवार रात 8 बजे तक 24 घंटों में बेलापुर में 72 मिमी, नेरुल में 91 मिमी और नगर निगम मुख्यालय में 72 मिमी बारिश दर्ज की गई.