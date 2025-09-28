Mumbai Heavy Rain: मुंबई में रेड अलर्ट के बीच भारी बारिश जारी, IMD से जानें महाराष्ट्र में आज कैसा रहेगा मौसम; VIDEO

(Photo Credits Twitter)

Mumbai Heavy Rain: मुंबई और आसपास के इलाकों में रविवार को भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते भारत मौसम विभाग (आईएमडी) ने 28 से 30 सितंबर तक रेड अलर्ट जारी किया है. भारी वर्षा के कारण मुंबई में कई जगहों पर जलभराव हो गया है, जिससे लोकल ट्रेन समेत सड़क यातायात असर पड़ा है है. मुंबई में जारी बारिश के बीच बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने लोगों से सतर्क रहने और गैर-जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है. महाराष्ट्र सरकार ने भी अड़वाजारी जारी कर नागरिकों सेप्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने और सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा है.

महाराष्ट्र में आज कैसा रहेगा मौसम

आईएमडी के ताजा अपडेट के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण कोकण, पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है. रविवार, 28 सितंबर को मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और नासिक (घाट क्षेत्र) में अत्यधिक भारी वर्षा के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं (40-50 किमी/घंटा) की चेतावनी दी गई है और रेड अलर्ट जारी किया गया. यह भी पढ़े: Mumbai Heavy Rain: मुंबई में मानसून ने फिर पकड़ी रफ़्तार, भारी बारिश से कई इलाकों में जलजमाव, सड़क यातायात-लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित; VIDEO

मुंबई बारिश को लेकर रेड अलर्ट

#WATCH | Maharashtra | Rain lashes parts of Mumbai. Visuals from Marine Drive. pic.twitter.com/qqxSFyBIPF — ANI (@ANI) September 28, 2025

पुणे सहित इन जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

महाराष्ट्र (Maharashtra) में जारी बारिश के बीच IMD ने पुणे, सतारा, कोल्हापुर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भी भारी बारिश का अनुमान है. इन जिलों के लिए IMD ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया हैं.

रेड अलर्ट (अत्यधिक भारी वर्षा): मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, नासिक (घाट क्षेत्र), पुणे (घाट क्षेत्र)

मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, नासिक (घाट क्षेत्र), पुणे (घाट क्षेत्र) ऑरेंज अलर्ट (भारी वर्षा): रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर, धाराशिव, लातूर

रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर, धाराशिव, लातूर येलो अलर्ट (मध्यम वर्षा): विदर्भ (नागपुर, वर्धा), मराठवाड़ा (नांदेड़, परभणी), उत्तर महाराष्ट्र (जलगांव, धुले मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह

मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है. अधिकतम तापमान 25-28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22-24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

जलभराव और यातायात पर असर

मुंबई में रात से जारी बारिश के कारण सायन, कुर्ला, अंधेरी, भांडुप और दहिसर जैसे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति है,लोकल ट्रेन सेवाएं, विशेष रूप से सेंट्रल और हार्बर लाइन पर, 15-30 मिनट की देरी से चल रही हैं, ठाणे-सीएसएमटी और कुर्ला-वाशी खंड पर सेवाएं प्रभावित हैं। सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम और डायवर्जन की स्थिति है, जिसमें वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न फ्रीवे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं.

मराठवाड़ा में बाढ़ का खतरा

मराठवाड़ा, जो आमतौर पर सूखा प्रभावित रहता है, में भी भारी बारिश दर्ज की गई है, शनिवार को बीड़, लातूर, धाराशिव, नांदेड़, परभणी और हिंगोली में 65 मिमी से अधिक वर्षा हुई, परभणी के गंगाखेड़ में 143 मिमी बारिश के कारण सड़कों और पुलों पर बाढ़ आ गई। 29 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, लेकिन नदियों के उफान पर आने का खतरा बना हुआ है।,

नागरिकों के लिए सलाह