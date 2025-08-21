Mumbai University UG, PG Admission 2025: मुंबई विश्वविद्यालय में यूजी, पीजी एडमिशन की डेट बढ़ी, अब 25 अगस्त तक ले सकते हैं दाखिला

Mumbai University UG, PG Admission 2025: मुंबई विश्वविद्यालय में यूजी, पीजी के लिए एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए खबर है. मुंबई विश्वविद्यालय ने 2025 सत्र के लिए स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) प्रवेश की डेट बढ़ा दी है. अब छात्र 25 अगस्त तक एडमिशन ले सकते हैं. यह निर्णय उन उम्मीदवारों को और समय देने के लिए लिया गया है, जो पहले की तिथि तक अपने आवेदन नहीं जमा कर पाए थे.

एडमिशन की डेट बढ़ने के बाद इच्छुक और पात्र उम्मीदवार, जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे अब mu.ac.in/admission के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह भी पढ़े: Mumbai University All Exams Postponed: महाराष्ट्र में आज हो सकती है भारी बारिश, IMD के अलर्ट के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं स्थगित

मुंबई विश्वविद्यालय का पोस्ट

प्रवेश प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और 20 अप्रैल 2023 को जारी सरकारी आदेश के अनुसार चल रही है. विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जैसे तीन साल के स्नातक डिग्री, चार साल के ऑनर्स कार्यक्रम, पांच साल के संयुक्त UG-PG पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर कार्यक्रम. ये कार्यक्रम कला, विज्ञान, वाणिज्य, और प्रबंधन संकायों के तहत प्रदान किए जाते हैं.

इसके साथ-साथ, विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और डॉक्टरेट पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है, जो इंजीनियरिंग, कानून, विज्ञान, प्रबंधन और कला के क्षेत्रों में होते हैं.

भारी बारिश के कारण 20 अगस्त को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित



वहीं भारी बारिश के कारण मुंबई विश्वविद्यालय ने 20 अगस्त को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दीं. नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी. आधिकारिक बयान के अनुसार, भारी बारिश की चेतावनी के कारण और परीक्षार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए, मुंबई विश्वविद्यालय ने सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। प्रभावित परीक्षाओं में कई स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शामिल हैं,