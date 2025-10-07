Mumbai-Thane Water Cut: मुंबई और ठाणे में पानी की किल्लत, आज से 9 अक्टूबर तक 10% की कटौती, जानें कौन-कौन से इलाके होंगे प्रभावित

(Photo Credits Pixabay)

Mumbai-Thane Water Cut: मुंबई और ठाणे में रहने वाले लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण खबर है. उन्हें आज से लेकर 9 अक्टूबर तक, यानी अगले तीन दिन, पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल, ठाणे नगर निगम (TMC) द्वारा पाइप्स और पांज्रापोळ जल शुद्धिकरण संयंत्रों में 100 किलोवॉट के बिजली मीटरों के अपग्रेड कार्य के कारण 10 फीसदी पानी की कटौती की जा रही है.

नगर निगम ने जानकारी दी है कि यह कार्य हर दिन दोपहर 12:30 बजे से लेकर 3:00 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में जल आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित हो सकती है. यह भी पढ़े: Mumbai Water Cut Update: मुंबई में 3 दिन तक जल आपूर्ति में कटौती, बीएमसी ने जारी की प्रभावित क्षेत्रों की सूची

ठाणे के प्रभावित इलाके

ठाणे नगर निगम को मुंबई महानगरपालिका (BMC) से प्रतिदिन 85 MLD पानी की आपूर्ति होती है. पानी की कटौती का असर इन इलाकों में दिखेगा:

नौपाड़ा, पांचपाखाड़ी, हजुरी, लुईस्वाड़ी, रघुनाथ नगर

नामदेव वाड़ी, साईनाथ नगर, रामचंद्र नगर

किसान नगर क्रमांक 1 और 2, शिवाजी नगर, पडवाल नगर

जनता स्लम, शिवशक्ति नगर, कार्वालो नगर, अंबिका नगर

ज्ञानेश्वर नगर, जय भवानी नगर, काजूवाड़ी, जीजामाता नगर

बालकुम पाडा क्रमांक 1, लक्ष्मी नगर, आंबेडकर नगर

मानपाड़ा (नालपाड़ा), कोपरी धोबीघाट, गवदेवी (लुईस्वाड़ी) जलकुंभ

टेकड़ी बंगला जलकुंभ, भाटवाड़ी, इंदिरा नगर

आनंद नगर, गांधी नगर, कोपरी कनैया नगर

मुंबई के प्रभावित क्षेत्र:

मुंबई के दक्षिणी और उपनगरीय इलाकों में जल आपूर्ति सीमित रहेगी। प्रभावित क्षेत्र होंगे:

फोर्ट, कोलाबा, मरीन ड्राइव, नरिमन पॉइंट

मस्जिद बंदर, मोहम्मद अली रोड, डोंगरी, भेंडी बाजार

भायखला, अग्रिपाड़ा, नागपाड़ा

परेल, लालबाग, हिंदमाता, लोअर परेल

माटुंगा और सायन

नागरिकों से अपील

ठाणे नगर निगम (TMC) और बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने नागरिकों से अपील की है कि वे आगामी पानी की कटौती को ध्यान में रखते हुए आवश्यक पानी पहले से ही स्टोर कर लें. नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे पानी का उपयोग सोच-समझकर करें और केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही इसका इस्तेमाल करें. किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए अपने क्षेत्रीय वार्ड कार्यालय से नियमित संपर्क बनाए रखें और आधिकारिक अपडेट प्राप्त करते रहें. नगर निगम का कहना है कि 10 अक्टूबर से जल आपूर्ति फिर से सामान्य हो जाएगी.