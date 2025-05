Mumbai Rains: मुंबई में चिलचिलाती गर्मी के बीच मौसम हुआ सुहाना, कुछ इलाकों में हल्की बारिश (Watch Video)

Mumbai Rains: मुंबई में चिलचिलाती गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है और शहर के कई इलाकों में हल्की से तेज बारिश ने लोगों को राहत दी है. घाटकोपर से सामने आए एक वीडियो में बारिश के दौरान ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी जा सकती है. वीडियो में सड़कों पर गाड़ियां चींटियों की तरह धीरे-धीरे रेंगती नजर आ रही हैं. बाइक सवार बारिश से बचने के लिए अपनी बाइक सड़क किनारे खड़ी कर पेड़ों, बस स्टॉप या दुकानों की छतों के नीचे शरण लेते दिखे.

पिछले एक घंटे में मुंबई के कई हिस्सों जैसे पवई, साकी नाका, मरोल, घाटकोपर समेत कुछ कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मंगलवार, 13 मई 2025 को मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की भविष्यवाणी की थी. यह भी पढ़े: Mumbai Rains Update: मुंबई में बारिश के बीच चिलचिलाती गर्मी से राहत, आंधी तूफ़ान से विमान सहित लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित

घाटकोपर के वीडियो में दिख रहा है कि बारिश के कारण लाल बहादुर शास्त्री (LBS) मार्ग और पूर्वी द्रुतगति मार्ग (ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे) जैसे व्यस्त रास्तों पर ट्रैफिक जाम हो गया. गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, और बाइक सवारों को बारिश से बचने के लिए सड़क किनारे रुकना पड़ा. पवई और साकी नाका में तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी जमा होने की खबरें भी हैं, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार और धीमी हो गई. हालांकि, बड़े पैमाने पर जलजमाव की कोई सूचना नहीं है.

Many parts of Mumbai got an intense shower in the last one hour. Powai, Saki Naka, Marol

